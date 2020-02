Kontroverzná nevesta Lucia zo Svadby na prvý pohľad: Nevera iba 12 dní po sobáši?!

Markizácka šou Svadba na prvý pohľad priniesla sociálny experiment, ktorý u nás nemá obdobu.

Tri páry, ktoré spojili veda a odborníci, sa snažia nájsť si k sebe cestu ako manželia, ale azda najvýraznejším párom je inštruktorka plávania pre bábätká Lucia (30) a podnikateľ Ivan (39). Po tom, čo bola ženíchovi „naservírovaná“ Luciina pornominulosť a drogová závislosť, zrútil sa. Dni plné hádok, výčitiek a búchania dverí vyústili do takého extrému, že musela zasahovať psychologička! Na Ivana ale čaká ďalší poriadny šok, ktorý mu nachystá jeho podarená žena!

Manželstvo Lucie a Ivana pripomína skôr rozbúrené more ako pokojný prístav. Po absolvovaní svadobnej cesty na Islande a následnej dovolenky v Nemecku sa manželia vrátili do reálneho slovenského života. Ženích, ktorý sa na návšteve u Luciinej sestry nič netušiac dozvedel o pikantnej minulosti svojej ženy, bol psychicky na dne.

Zrútený z týchto noviniek dostal na tanier aj jej drogovú závislosť, z ktorej sa dostávala v liečebni. Na usmievavého a pozitívneho Ivana to bolo priveľké sústo, a tak sa začalo doslova peklo. „S Ivanom máme problém v komunikácii. Nechceme sa v zlom rozísť,“ priznala Lucia, ktorá mu však napriek tomu pripravila opäť chvíle ako z hororu.

Rozchodí to?

Po návrate na Slovensko si Lucia s Ivanom vymenili veľa škaredých správ plných výčitiek a hnevu, a to krátko pred tým, ako mali spolu začať žiť v jednej domácnosti. Vybičované emócie na oboch stranách boli také neznesiteľné, že musela zasiahnuť psychologička. Podľa Luciiných slov jej pomohla, ale zdá sa, že len na chvíľu. Počas kolaudácie v ich novom byte sa totiž čo-to popilo a Ivan spoločnosť opustil so slovami, že už ide spať.

Až vtedy sa však rozprúdila tá pravá bujará zábava pod taktovkou domácej pani. Lucia však zrejme situáciu nedokázala ukočírovať. „Bola zábava, všetko super, ale ku koncu sa diali veci. Bol som už unavený, aj spoločensky, a išiel som spať. Volal som Luciu k sebe, aby prišla ku mne, že ukončíme večer. Ona to ale stále odmietala,“ povie so slzami v očiach Ivan, ktorý nasledujúce slová hovorí len veľmi ťažko.

„V noci som sa prebudil a nebola vedľa mňa. Potom som zaspal a zobudil som sa až ráno, ale tiež tam nebola. Videl som ju v obývačke na gauči polonahú a vedľa nej spal jej kamoš. Či spolu niečo mali, to nikto nevie. Dúfam, že mi to vysvetlí, je to ako nevera,“ doplnil rozhorčene Ivan, ktorý sa z toho nevie spamätať. Lucii po nočnej párty veľmi do reči nebolo, ale podľa nej sa nič hrozné nestalo.

Ženích to však videl úplne inak. „Nerozumel som tomu. Máte ženu, partnerku, zbližujete sa, mali ste predtým dobrý deň a tá osoba je zrazu s niekým iným polonahá vo vašej obývačke.uzavrel užialený podnikateľ.