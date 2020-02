Psychologička o Svadbe na prvý pohľad: Tajomstvo výberu párov do televíznej šou

Spomínate si na film zo 70. rokov Hodíme se k sobě, miláčku? Počítač v ňom ľuďom vybral ideálneho životného partnera.

Na obrazovkách televízie Markíza sa objavila podobná šou – Svadba na prvý pohľad. Štyria vedci a odborníci na partnerské vzťahy spojili svoj um a vedecké poznatky, aby pomohli mladým ľuďom nájsť toho pravého do vzťahu. Klinická psychologička Jana Štefániková (36) bola jednou z tých, ktorí vybrali spomedzi množstva záujemcov tri dvojice. Tie sa prvý raz videli až na vlastnom svadobnom obrade.

Je vôbec možné dopredu odhadnúť, či sa dvaja ľudia k sebe hodia a môžu spolu šťastne žiť v spokojnom manželstve?

Myslím si, že to určite funguje. Darilo sa to stáročia, ba až tisícročia, keď boli partnerstvá medzi ľuďmi dohadované dopredu. Boli to rodiny, ktoré poznali jedného aj druhého z partnerov a dali ich dokopy na základe nejakých predispozícií. Dnes to nazývame matchmaking, ale ide vlastne stále o to isté - o dohodnuté partnerstvo. Takto to fungovalo aj v našej kultúre možno ešte pred sto rokmi, čo nie je tak dávno. V niektorých častiach sveta to tak robia dodnes.

Zdá sa však, že ľudia z rôznych dôvodov radšej vyhľadajú alternatívne možnosti, ako si nájsť vhodného partnera. Ide najmä o internetové zoznamky.

Dlhodobo sme hľadanie vhodného partnera nechávali najmä na náhodu. Spoliehali sme sa na intuíciu, pocity, preskočenie iskry, lásku na prvý pohľad, na niečo nehmatateľné, iracionálne. Myslím si, že to je práve to, čo ľudí dnes stresuje. Preto sa začínajú opäť spoliehať na niečo objektívnejšie, v súčastnosti technickejšie. Dôverujú rôznym informačným technológiám, aplikáciám či expertom, ktorí akoby preberú zodpovednosť na seba. Predtým to boli kamaráti, rodičia, ktorí nám poradili, dnes si dáme do aplikácie všetky preferencie, a tá nám vyselektuje vhodného partnera.

Staršia generácia si spomína na českú komédiu z roku 1974 s názvom Hodíme se k sobě, miláčku? Tam sa tiež objavila téma hľadania ideálneho partnera pomocou počítača. Myslíte si, že skôr si nájdeme vhodného partnera inou metódou než čisto náhodne?

Prax je taká, že pri zoznamovaní sa cez internet sú viac ako tri štvrtiny ľudí motivované jednorazovým kontaktom. Väčšine nejde o dlhodobé vzťahy. To je akoby chyba v programe. Keď sa pôvodne dohadzovali partneri prostredníctvom tretích strán, tretích osôb, tak to bolo s jasným cieľom – nájsť si dlhodobý vzťah. Na tzv. jednorazové kontakty tu boli a stále sú iné možnosti... Väčšina ľudí pri výskumoch uvádza, že ich motiváciou je prvotne kontakt, nie však na dlhodobé zoznámenie. Čo sa týka náhodného zoznámenia, existuje mnoho možností, lenže dnes na verejných miestach ľudia spolu nekomunikujú, všetci hľadia do mobilov. Ťažko je byť vnímavý voči okoliu, keď okolie vníma len svoj mobil.

V šou Svadba na prvý pohľad bolo vašou úlohou zo psychologického hľadiska vybrať tých, ktorí spĺňajú kritériá vzájomnej kompatibility. Ako sa vám pozdávajú dvojice, ktoré ste vytvorili a ktorých osudy sledujú diváci na obrazovke?

Veľmi sa mi páči, že každá z dvojíc je odlišná v tom, ako vstupujú do kontaktu, následne v dynamike vzťahu a tiež v jeho stabilite. Myslím si, že prvý pár, IT-čkár Stano a veterinárka Gabika, sú veľmi milí a úprimní ľudia a som rada, že to vidno aj na obrazovke. Pôsobia presne tak, akí naozaj v reálnom živote sú. Veľmi som sa tešila aj na druhý pár, na manažérku Júliu a fitnestrénera Ľubomíra, s ktorými som tiež strávila osobne istý čas. Na rozdiel od Stana a Gabiky to mali úplne inak nastavené. To, že páry sa navzájom nepoznali, nemali model, ako to má vyzerať, išli do toho autenticky, prirodzene. Nikto nič nehrá. Aj napätie, ktoré občas divák zo správania dvojíc cíti, tam reálne pri nakrúcaní bolo. Najviac sa to ukázalo pri dvojici, ktorú tvorí podnikateľ Ivan, ktorý je aj majstrom Slovenska v závesnom lietaní na rogale a lektorka plávania pre bábätká Lucia. Už pri výbere sme počítali s tým, že Ivan s Luciou budú veľmi dynamická dvojica. Predpokladali sme, že to môže byť dramatické a potenciálne nestabilnejšie, ale tým, že Ivan je veľmi tolerantný, bol veľký predpoklad, že Luciinu minulosť ustojí. Ale som rada, že táto dvojica je v šou, pretože aj množstvo bežných vzťahov rieši rôzne prehrešky z minulosti, prípadne aj súčasnosti.

Šou odštartovala dvojica Gabika a Stano. Už na prvý pohľad však vôbec nie sú rovnakí. Gabika je akčnejšia, Stano pôsobí veľmi pokojne. Sú tieto rozdiely to, čo ich v konečnom dôsledku spája?

Základom šťastného vzťahu vôbec nie je to, aby boli ľudia rovnakí. Gabika a Stano sú síce odlišní, ale kompatibilní. Často sa stáva, že jeden partner je aktívnejší, rýchlejší, druhý zas flegmatickejší. A keď dokážu jeden z druhého vyťažiť to najlepšie a vytvoriť rovnováhu jing a jang, môžu byť aj rozdielni. Ale je fajn, ak si nájdu aj niečo spoločné v záujmoch a vo forme trávenia spoločného času.

Čo platí viac - vrana k vrane sadá, alebo protiklady sa priťahujú?

Nedá sa to úplne takto zjednodušovať. Lebo kompatibilita môže byť v charakterových črtách a v temperamente, s ktorými sa rodíme. Ak jeden je príliš akčný a druhý rád leží na gauči, potom ich tie rozdiely môžu od seba vzďaľovať. Pokiaľ si však aj povahovo rozdielni partneri nájdu niečo, čo ich spája, tak to môže byť na osoh vzťahu. V praxi sú málokedy obaja vo vzťahu rovnakí. Keď robíme s pármi, dokonca aj s takými, čo spolu žijú dlhšie, niekedy je ťažké rozlíšiť, či je ich vzájomný nesúlad prítomný od začiatku vzťahu kvôli vzájomným odlišnostiam, alebo či „dozreli” vzájomne do situácie, kde sú trecie plochy. Zvyčajne, keď ľudia prichádzajú k psychológom s tým, že nerozumejú partnerovi, problém býva najmä v tom, že sa veľmi odlišujú v nazeraní na komplexnejšie veci.

Viete to konkretizovať?

Niekto sa viac zameria na dôležitý detail, ten druhý partner zas na celok. Niekto vie vyhodnotiť, čo je kľúčová vec, iný na to ide intuitívne. Problém môže vzniknúť, ak nedokážu pochopiť jeden druhého. Pohádajú sa, rozčuľujú sa, pritom by pomohlo, keby boli trochu zvedaví, prečo to ten druhý robí tak, a nie tak, ako by som chcel ja.

V zamilovanosti človek nevidí alebo nechce vidieť chyby druhého. Nie nadarmo sa vraví, že láska je slepá...

Je to skutočne tak. Dokonca je to dokázané biologicky aj chemicky. Vedci, ktorí sa tomu venujú, naozaj potvrdzujú, že láska je slepá. Má to však svoj účel. Je to preto, aby došlo k spojeniu tých dvoch partnerov, k vytvoreniu puta s cieľom splodenia potomka. Je to určené biochemicky na čas dvoch rokov, lebo to je čas nevyhnutný na to, aby dieťa bolo životaschopné. Ono to vôbec nie je náhoda, prečo je človek zaľúbený rok, dva.

Čo však robiť, keď vyjde na povrch nejaká „temná minulosť“ partnera? Tak ako sme to videli v šou, keď sa prevalila pikantná minulosť Lucie, ktorá pred rokmi natočila porno? Dá sa to prekonať?

Priznám sa, že s týmto párom sme veľa pri nakrúcaní pracovali. Sedeli sme s každým z nich individuálne, aj spolu asi najviac. Myslím si, že záležitosť s nakrúcaním pikantných videí si Lucia s Ivanom vykomunikovali. Bol to konflikt, ktorý zvládli, vysvetlili si to a v zásade Ivan z toho nebol až taký zdrvený. Horšie je, ak človek nemá v sebe minulosť uzavretú. Ivana sme vybrali aj preto, lebo on mohol takéto veci zvládnuť. Je veľmi adrenalínový typ, má rád intenzívne zážitky. Ako jediný mal kapacitu sa s tým popasovať. Predstavte si, že by sme Luciu priradili k Stanovi... S jeho povahou by to asi nepredýchal. V prípade Lucie a Ivana to však nebolo jediné, čo museli riešiť, tých konfliktov bolo viac.

Platia aj dnes modely – žena sa stará o deti a o domácnosť, muž rodinu zabezpečuje finančne?

Kedysi to mali partneri ľahšie, lebo ten model bol presne pomenovaný. Vedeli, čo majú očakávať. Tým, že stereotypy sa menia a žensko-mužské roly sa stierajú, dnes to také jasné nie je. Často sa stretávam s klientkami, ktoré sú sebestačné, vo vysokých funkciách. Aj keď hovoria, že chcú rovnoprávnosť vo vzťahu, niekde vnútri stále cítia, že potrebujú mužskú oporu. Nie je hanba, ak si, naopak, muži priznajú, že chcú od partnerky teplú večeru, hoci si vedia uvariť aj sami.

Ako je to so vzdelaním? Hrá rolu, či ho majú partneri rovnaké alebo na vzdelaní nezáleží?

Nejde len o vzdelanie, ale aj o pozície, na akých pracujú. Veľmi rada by som tvrdila, že vzdelanie, či zamestnanie nie je dôležitý faktor, ale ukazuje sa, že je. Ale nie je vo vzťahu na škodu mať rôzne vzdelanie. Partneri sa potom musia vzájomne rešpektovať aj v iných oblastiach a nevyvyšovať sa jeden nad druhého. Pokiaľ medzi nimi visí vo vzduchu, že ja som viac ako ty, ak je to obsiahnuté v každej vete, v každom rozhodnutí, tak to partnerov vzďaľuje.

Môže ovplyvniť partnerský život na pohľad nedôležitý faktor – vzhľad? Kráska a zviera môžu žiť len v rozprávkach?

Myslím si, že fyzická krása je len bonus. Neznamená to však, že ten vzťah bude plnohodnotný. Stáva sa, že je krásny muž a priemerná žena a majú medzi sebou čosi, čo nie je vidno na prvý pohľad, a dáva to vzťahu kvalitu, ktorú nemusia všetci poznať.

Je naozaj taký dôležitý povestný prvý pohľad?

Áno, je dokonca vyskúmané, že funguje niečo ako imprinting – opečiatkovanie. Prvý dojem je dôležitý, až potom prichádza priestor na lepšie spoznávanie sa.

Do šou Svadba na prvý pohľad sa prihlásilo vyše dvesto mladých ľudí. Bolo veľa takých, ktorým ste nepriradili žiadneho partnera?

Boli tam aj takí, ktorí nám nepasovali s nikým. Neznamená to však, že by boli podivíni. A boli tam takí, ktorí boli kompatibilní s viacerými. Všetci nám veľmi dôverovali v našej expertnej činnosti a všetci, ktorí sme na tom participovali ako experti – či už genetička Jaroslava Babková, matchmakerka Diana Fabiánová aj vzťahový poradca Dávid Hanc – sme k tomu pristupovali s veľkou vážnosťou. Celý proces bol veľmi autentický. Boli sme so všetkými v kontakte, rozprávali sme sa s nimi, prešli testami... Napokon sme vyhodnotili, že tieto tri dvojice okrem toho, že sú kompatibilné, sú aj divácky zaujímavé.

Čo ich spája a čo rozdeľuje?

Gabika (29) a Stano (34)

Veterinárka Gabika zo Svidníka vyrastala ako jedináčik. Miluje svoju prácu, ktorá jej zároveň dáva aj možnosť pomáhať a realizovať sa ako záchranárka. Život si neplánuje, je spontánna, odvážna a samostatná. Má veľa priateľov, rada chodí do spoločnosti. Od budúceho partnera očakáva zmysel pre humor, komunikatívnosť, priateľskosť a záľubu v cestovaní. IT-čkár Stano žije v Košiciach s otcom a bratom, mama mu zomrela, keď mal 21 rokov. Je dobrodruh, cestovateľ. Má rád šport, miluje prírodu. Žije ekologicky - dôsledne triedi odpad a do práce chodí na bicykli. Kedysi tancoval latinsko-americké tance. Vraví, že jeho partnerka nemusí byť veľmi krásna, podstatná je jej vnútorná iskra.

Ako ich vidí psychologička:

„Stano a Gabika sú aj v skutočnosti takí milí, ako milo pôsobia na obrazovke. V reálnom kontakte cítiť Gabikinu konštruktívnosť, pragmatickosť. Vyžaduje si to aj jej práca veterinárky, musí byť rozhodná a praktická. Je diferencovaná osobnosť, ktorá dokáže byť veľmi spoločenská, hravá, usmievavá. Má v sebe aj nežnosť, je len na nej, nakoľko ju využíva. Stano síce občas pôsobí akoby stratene, ale má v sebe veľkú citlivosť. Ako človek je veľmi vnímavý. Nie je nudný, skostnatený. Rád cestuje. Dokáže však vyjsť zo svojej komfortnej zóny, a vtedy je ako človek ešte zaujímavejší. Ak obaja obsiahnu šírku svojej osobnosti, tak by to mohlo fungovať.

Júlia (24) a Ľubomír (27)

Bratislavčanka Júlia od svojich šestnástich rokov žila postupne v Dánsku, vo Vietname a vo Francúzsku. Hovorí piatimi jazykmi, je úspešná v strednom manažmente medzinárodnej spoločnosti. Má silné sociálne cítenie, pomáha v zariadeniach pre týrané ženy a ako dobrovoľníčka navštevuje malých pacientov v nemocnici, kde im číta rozprávky a kreslí si s nimi. Od detstva hrala tenis, cvičí jogu, je vegetariánkou a preferuje zdravý životný štýl. Tvrdí, že je pripravená na vážny vzťah aj materstvo. Divákov zaujal jej neustály smiech pred kamerou. Fešák Ľubomír z Bernolákova sa odmalička venuje futbalu. Aktívne hrával nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku. Po viacnásobných úrazoch s aktívnym futbalom skončil. Pracuje ako osobný tréner. Dva roky žil na Malte, kde pracoval ako čašník a predavač športových potrieb. Matka ho opustila, keď mal iba osem rokov, dodnes žije s otcom. Vyznáva zdravý životný štýl, vyhýba sa alkoholu a cigaretám. Chcel by partnerku, ktorá by mala mať kladný vzťah k športu aj k zdravému životnému štýlu. Dvojica si padla do oka hneď, ako sa uvideli a ich vzťah nabral rýchle tempo. Bozky, nežnosti nechýbali od prvej minúty. Svadobná cesta v Tanzánii však ukázala, že manželstvo nie je len prechádzka ružovou záhradou. Dvojica má za sebou prvé hádky. Spoločné bývanie ukáže, či vzťah má perspektívu.

Ako ich vidí psychologička:

„Na Júliu a Ľubomíra som sa veľmi tešila. Júlia je neuveriteľne pracovitá, cieľavedomá, aktívna, ambiciózna, na svoj vek rozhodná a má veľmi jasno v tom, aké sú jej predstavy. Paradoxne, práve to ju v jej veku trochu obmedzuje. Dokáže sa uvoľniť, smiať sa, no myslím si, že ten smiech je len symptóm toho, že je napätá a potrebuje sa uvoľniť. Niekoho to môže rušiť, mňa osobne to rozosmieva. S Ľubomírom sa dopĺňajú v tom, že on je veľmi pôžitkársky. Zdá sa mi, že je motivovaný tým príjemným, veľmi neanalyzuje, ale ide intuitívne za tým, čo cíti, že je preňho dobré. V zásade to nie je zlé rozhodovanie.“

Lucia (27) a Ivan (39)

Obaja sú z Bratislavy. Inštruktorka plávania je otvorená, priateľská, komunikatívna, v živote vyhľadáva vzrušenie. Má rada deti, vyhľadáva adrenalínové športy. Páčia sa jej športové typy mužov, ktorých baví adrenalín. Ivan je majstrom Slovenska v závesnom lietaní na rogale, jazdí na motorke, rád cestuje. Zaoberá sa podnikaním najmä v obchode. Je tolerantný. Jeho rodičia sa rozviedli, s mamou má dobrý vzťah. Prvé stretnutie dvojice neprebehlo práve najlepšie. Neveste sa ženích nepozdával a nad výberom odborníkov ohŕňala nosom. Ako sa však ukázalo, inštruktorka plávania nie je žiadne neviniatko. Pred rokmi totiž natočila porno, čo jej ženícha poriadne zaskočilo. V roku 2014, po úprave pŕs, navyše nafotila sériu horúcich snímok a nahrala aj dráždivé video pre pánsky internetový portál Nového Času. Okrem toho sa prevalila jej drogová minulosť. Lucia sa s tým, čo bolo, podľa vlastných slov vyrovnala. Otázne je, ako sa s tým vyrovná Ivan.

Ako ich vidí psychologička:

„Luciu a Ivana môžu, paradoxne, spájať práve konflikty. Ivan má kapacitu na to, aby Lucii poskytol zázemie, a zároveň nebol príliš nudný. V ich prípade to bolo hop alebo trop. Pre Luciu je to príležitosť zažiť vzťah, kde môže realizovať niečo normálne, bez výstrelkov, na ktoré bola zvyknutá. Len nie je isté, či to ona vie úplne zužitkovať.“