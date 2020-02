Max Bolf bol hviezdou seriálu Naši: Zostal s hercami stále v kontakte?

Mladého herca Maxa Bolfa (15) spoznala širšia verejnosť najmä vďaka seriálu Naši, kde hral Samka. Ďalšia veľká herecká príležitosť nenechala na seba dlho čakať a teraz hviezdi v úspešnom seriáli Nový život ako občas rebelujúci Tomáš. Prezradil nám, či je aj doma taký drzý a prečo býva v podnájme v Brne.

K herectvu sa Max dostal už v prvej triede na zák­ladnej škole. „Chodil som na herecký krúžok. Bavilo ma recitovanie, ľahko som si zapamätal rôzne básničky a rozprávky,“ spomína.

Hovorí záhorácky aj česky

Neskôr skúsil kasting na se­riál Superhrdinovia a dostal menšiu komparznú úlohu. „Točil ich ten istý režisér ako seriál Naši a práve on ma doňho zavolal.“ S Mariánom Miezgom a Lujzou Garajovou, ktorí hrali jeho rodičov, už v kontakte nie je, ale so seriálovými bratmi si píše často. „Dohovárame sa na nejakých spoločných plánoch, chceli by sme sa stretnúť a pokecať,“ hovorí Max, ktorý pochádza z dedinky Kúty.

V súčasnosti študuje v Brne, nie však herectvo. „Chcel by som byť aj herec, aj režisér, a preto som sa rozhodol pre školu, kde sa študuje filmová tvorba. Je to súkromná umeleckomanažérska škola a som v prvom ročníku. Študujem konkrétne filmovú tvorbu, scenáristiku, kameru, zvuk, tiež animáciu v programoch, rôzne efekty a kreslené veci, čo ma veľmi zaujíma. Hľadali sme s rodičmi aj školy v Bratislave, ale nič také tam nebolo,“ vysvetľuje.

V škole hovorí česky. „Z češtiny budem aj maturovať. S kamošmi v byte ale hovoríme záhoráckym nárečím, takže s tými jazykmi je to srandovné. Občas sa mi aj pri natáčaní stane, že tam zamotám záhoráčtinu alebo češtinu.“