Loď, ktorá je v karanténe pre šírenie koronavírusu: Na palube sa nachádza aj Slovák

Na palube japonskej výletnej lode Diamond Princess, ktorá je v karanténe pre šírenie koronavírusu, sa nachádza aj Slovák.

Je v kontakte so Zastupiteľským úradom SR v Tokiu. Podľa informácií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR je v poriadku.

Výletná loď Diamond Princess sa od začiatku minulého týždňa nachádza v karanténe pri japonskom meste Jokohama. Loď zakotvila v Jokohame po tom, ako sa u jej bývalého pasažiera, ktorý vystúpil v Hongkongu, potvrdila nákaza koronavírusom. Japonské úrady spočiatku vykonali lekárske testy na asi 300 z celkového počtu 3711 pasažierov. V uplynulom týždni sa rozhodli otestovať všetkých cestujúcich, pričom počet nakazených cez víkend stúpol. Nakazených cestujúcich úrady previezli do nemocníc. Tí, ktorí ostali na palube, boli požiadaní, aby ostali vo svojich kajutách a vyhýbali sa kontaktu s ďalšími pasažiermi. Diamond Princess by v karanténe mala ostať do 19. februára.