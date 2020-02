Ľuboš Blaha má zmazať statusy týkajúce sa ovplyvňovania volieb spoločnosťou ESET

Poslanec Národnej rady (NR) SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) musí zmazať svoje statusy na sociálnej sieti týkajúce sa údajného ovplyvňovania volieb spoločnosťou ESET a taktiež je povinný zdržať sa akýchkoľvek klamlivých tvrdení týkajúcich sa tejto témy.

Vyplýva to z rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I, ktorý vyhovel návrhu spoločnosti na neodkladné opatrenie voči Blahovi. TASR o tom informoval PR manažér spoločnosti ESET Peter Blažečka.

Blaha v reakcii pre TASR tvrdí, že rozhodnutie súdu ešte nedostal, preto ho komentovať nechce. Dodal, že ak podľa súdu spoločnosť z niečoho obvinil a má to vo svojich statusoch, tieto slová vymaže. "Pokiaľ by náhodou súd mal pocit, že je tam tvrdenie, ktoré nesedí so skutočnosťou, tak, samozrejme, rád to dám preč a uvediem na pravú mieru," povedal pre TASR. V rozhodnutí súdu sa podľa Blažečku uvádza, že Blaha "chce ako politik kandidujúci za politickú stranu Smer-SD zneužiť žalobcu (pozn. spoločnosť ESET) vo volebnej kampani a nepravdivými informáciami o žalobcovi získavať politické preferencie a podporu". Podľa súdu preto Blaha šíri nepravdivé informácie.

Ako dodal Blažečka, na základe tohto rozhodnutia je Blaha "povinný zdržať sa akoukoľvek formou v akomkoľvek znení zverejňovania informácií o tom, že žalobca alebo akýkoľvek z jeho produktov bude dohliadať na voľby do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať 29. februára 2020, produkt žalobcu bude použitý na sčítanie hlasov vo voľbách do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať 29. februára 2020, a že s ohľadom na žalobcu a používanie jeho produktov Štatistickým úradom SR je ohrozený legálny a legitímny priebeh volieb do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať 29. februára 2020".

Blaha pre TASR pripomenul, že jeho status bol reakciou na to, že sa ho ľudia pýtajú na obavy, či je antivírus firmy ESET inštalovaný v počítačoch Štatistického úradu SR, ktorý spracúva výsledky volieb. ESET podľa Blahu financoval viacerých kandidátov v uplynulých voľbách. Blaha sa podľa svojich slov len chce na tieto obavy pýtať. Žalobu v tejto súvislosti podala spoločnosť ESET začiatkom júla 2019, v spore s poslancom sa spoločnosť domáha ochrany svojej dobrej povesti. Blaha kandiduje vo voľbách do NR SR za stranu Smer-SD z 11. miesta kandidátky.