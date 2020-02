Erik po hádke zavraždil svoju mladú priateľku Ingrid († 25): To, čo spravil s jej telom, je len pre silné povahy

Hádka s hororovým záverom! Muž sa dopustil ohavného činu.

Mexičan Erik Francisco Robledo (46) sa priznal k brutálnej vražde svojej iba 25-ročnej priateľky Ingrid Escamilly Vargas. Po tom, ako ju zabil, urobil niečo ešte desivejšie.

Ako informuje britský denník Daily Mirror, pár sa škaredo pohádal v spoločnom byte. Erik uviedol, že ako prvá zaútočila jeho priateľka. "Povedala, že ma chce zabiť, tak som jej odpovedal, aby to urobila. Bodla ma a ešte to skúsila dvakrát," povedal muž polícii s tým, že bol v osudný deň potužený alkoholom. Počas hádky sa karta obrátila a Erik zaútočil na svoju priateľku. "Použil som ten istý nôž a bodol som ju do krku. Kúsky jej tela som hodil do kanalizácie, pretože som sa hanbil," cituje jeho slová Daily Mirror.

Erik po zabití priateľky zohavil jej telo a jeho kúsky spláchol do záchoda, pretože podľa jeho slov nechcel, aby niekto zistil, akej hrôzy sa dopustil. Z bytu potom vyšiel celý zakrvavený. Keď ho susedia zbadali, zavolali mužov zákona, ktorým sa so všetkým priznal. Vyšetrovanie naďalej pokračuje.