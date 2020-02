Zatiaľ čo jeden z nich už je ostrieľaným parlamentným harcovníkom, druhý by si na poslaneckú stoličku musel zvykať. Ani jeden z nich však nemá isté, že jeho strana sa do Národnej rady prebojuje. Do štúdia Nového Času prijali pozvanie Andrej Hrnčiar z Mosta-Híd a Milan Majerský, ktorý kandiduje za KDH.