Investícia roka v Trenčíne: Námestie na Sihoti opravia za 520 000 €

Plesli sa po vačku. Trenčianski radní chcú prinavrátiť svojmu mestu jeho niekdajší šarm.

Po rozsiahlej rekonštrukcii Mierového námestia práce na obnove perly Považia nepoľavujú. Najnovšie odklepli z mestského rozpočtu 520-tisíc eur na rekonštrukciu námestia na najväčšom trenčianskom sídlisku Sihoť, ktoré opravu potrebuje ako soľ. Už onedlho sa priestor pred Rozkvetom premení na centrálne sídliskové námestie.

Zmeny za státisíce eur by sa mali dotknúť nielen Sihote, ale aj ďalších mestských častí v najbližších rokoch. Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka by nebolo možné uskutočniť rozsiahle rekonštrukcie za ostatné roky bez eurofondov. „Keby neboli eurofondy, všetky mestá na Slovensku by mali problémy. Mali sme dobré projekty, máme tímy ľudí, profesionálne komisie,“ prezradil Rybníček s tým, že tento rok mesto čaká najväčšia investičná akcia financovaná výlučne z mestských peňazí, poslanci vyčlenili 520-tisíc eur.

Roky neobnovovaný priestor pred Rozkvetom dostane novú tvár, pričom bude zachovaný pôvodný koncept zo 60. rokov minulého storočia. Architekti by mali zachovať aj pôvodné stromy, ku ktorým pribudnú nové. Vysadiť by tam mali aj nové kvety a okrasné kry. Na námestí sa počíta aj s trvalým kultúrnym pódiom. Ak všetko pôjde podľa plánu, s prácami by sa malo začať v júni tohto roku a už o osem mesiacov by sa obyvatelia najstaršieho sídliska v Trenčíne mohli tešiť z nového námestia.

Ako prezradila hovorkyňa primátora Eva Mišovičová, celková obnova čaká v tomto roku viacero vnútroblokov, v rozpočte sú vyčlenené peniaze na obnovu ciest, chodníkov a schodísk a modernizácia sa dotkne aj škôl. „Všetky projekty týkajúce sa rozvoja cyklodopravy boli úspešné a mesto na ne získa financie z EÚ. Na ich realizácii sa bude zo svojho rozpočtu podieľať 5 % z celkovej sumy,“ doplnila Mišovičová s tým, že sa počíta s mnohými novými cyklotrasami.

Plánované investície