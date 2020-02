Dotácia by mohla byť až 1000 €: Prispeje štát na kúpu bicykla?

Jazda na bicykli je nielen prospešná zdraviu, ale aj životnému prostrediu. Rezort životného prostredia v rámci programu na znižovanie emisií prichádza s množstvom opatrení. Jedným z nich je aj príspevok na kúpu bicykla.

Ak by tento nápad prešiel, prispeli by polovicou z ceny bicykla, maximálne však tisíckou. To by stačilo na celkom slušný stroj.

Jedným z množstva opatrení, ktorými chce rezort životného prostredia bojovať proti znečisteniu, je podpora kúpy bicykla. Štát by ľuďom uhradil polovicu jeho ceny, maximálne však 1 000 eur.

„V prvom rade chceme uviesť, že ide o jedno z navrhovaných potenciálnych opatrení v Národnom programe znižovania emisií. Tento program je v legislatívnom procese – to znamená, že je to stále živý dokument a v tejto chvíli ešte nebol schválený vládou SR,“ upozorňuje Tomáš Ferenčák, hovorca ministertva životného prostredia.

Rozpracovaný dokument rieši napríklad aj budovanie cyklotrás a rôzne iné oblasti života. „Môžeme tu povedať, že ide o jedno z potenciálnych podporných opatrení, ako znižovať emisie prachových častíc PM2,5. Detaily však v tejto chvíli nie sú známe,“ dodal Ferenčák. Ak zvažujete kúpu nového bicykla, pokojne si ho kúpte. Ak by aj príspevok schválili, reálne to môže byť až o niekoľko rokov.



Pomáha srdcu a zdraviu

Viliam Fischer, kardiochirurg

- Veľmi by som ocenil, keby takúto podporu kúpy bicykla niekto presadil. Bicyklovanie má obrovský význam pre zdravie každého. Hlavne pre ľudí nad 50 rokov je bezkonkurenčne bicykel lepší ako beh. Beh opotrebováva kĺby. Vydržíte dlhšie bicyklovať, ako behať. Aby pohyb mal zmysel z pohľadu ľavej komory srdca, mal by trvať minimálne 40 minút, vtedy má pozitívny efekt. Okrem toho máte na bicykli zapojené pľúca, svaly dolných končatín a v podstate aj horných.

Príspevok by iste stačil

Miroslav Bílik,Green Bike

- Ceny bicyklov začínajú už od 350 eur. Bežná kategória, najviac predávaných, je tak od 390 do 790 eur. Pri sume dvetisíc eur sa môžeme baviť aj o elektrobicykloch, tie máme už od sumy 1 699 eur. Ľudí chodiacich do práce na bicykli je čoraz viac a vidím to aj u nás v servise.

Veľké firmy dotácie nechcú

Nie každý je presvedčený, že štát má prispievať na bicykle. Klub 500, ktorý združuje našich zamestnávateľov, zdôrazňuje, že chýba analýza. „Podpora cyklodopravy sa podľa nás má realizovať formou rozširovania cyklotrás, nie formou dotácií,“ uzatvára Klub 500.

Podpora cyklodopravy a mäkkej mobility

1. Rozšírenie cyklotrás

Prvým krokom na obdobie 2020 – 2025 má byť vybudovanie a rozšírenie cyklotrás v mestách, aby sa uľahčil prístup do centier. Tým sa podľa rezortu životného prostredia uľahčí rozšírenie mäkkej dopravy a vytvoria sa podmienky na nahradenie osobnej automobilovej dopravy na každodennú dochádzku do práce, škôl, úradov a inštitúcií, za zábavou a odpočinkom.

2. Dotácie na bicykle

Druhým, paralelným krokom má byť podpora mäkkej dopravy vo forme dotácií na rôzne typy bicyklov, ktoré by mali byť využívané najmä v nasledujúcich oblastiach.

Kde by sa mali viac používať

1. dodávka tovarov a služieb v husto obývaných mestských častiach

2. doručovanie pošty

3. preprava detí predškolského veku

4. dochádzka do práce, školy atď.

Výška podpory - do 50 %, maximálne 1 000 € (bola by z ceny 2000 €)

Vedeli ste?

Odhaduje sa, že 90 % nákladných bicyklov, ktoré sa predajú v holandskom Amsterdame, sa používa predovšetkým na prepravu detí.

