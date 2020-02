Zmeny v Bratislave: Z Krížnej ulice sa má stať lákavý bulvár, z Komenského námestia miesto na oddych

Vyslyšali prosby obyvateľov. Komenského námestie neďaleko SND ožije v lete rôznymi aktivitami.

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) preto oslovil Bratislavčanov, aby vyjadrili názor na to, aké aktivity by na námestí uvítali a aké rozhodne nie! Obdobnú možnosť bude mať verejnosť aj v prípade obnovy Krížnej ulice, z ktorej má byť bulvár. O zmenu Komenského námestia sa snažili aj predchádzajúce vedenia bratislavskej samosprávy, ale akosi neúspešne.

Minulý rok mesto na námestí realizovalo dočasné úpravy - umiestnilo tu sedenie, kvetináče so zeleňou i pingpongové stoly. Svoj názor na to, ako by to tu malo vyzerať, prostredníctvom dotazníka ešte v lete a na jeseň vyjadrilo 1 400 ľudí. „Želajú si zmenu, ktorá ponúkne jedinečné využitie v spolupráci so susediacimi kultúrnymi inštitúciami,“ uviedol hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla. Ľudia vidia námestie ako bezbariérový zelený priestor s vyššími stromami, bez áut, s príjemnou mikroklímou a mobiliárom pre oddych a kultúru.

Otvoriť galériu Komenského námestie Zdroj: anc

Už je jasné i to, čo ľudia určite nechcú. „Podľa výstupov si väčšina myslí, že na námestí by nemalo byť parkovanie, športové akcie, hlučné prevádzky, komerčné a politické akcie,“ povedala Zora Pauliniová z MIB. „Budeme pracovať s mobilnou zeleňou, vytvárať priestor pre oddych či aktivity komorného charakteru, napríklad výstavy či aktivity pre deti,“ uviedla s tým, že priestor bude v tejto podobe fungovať dovtedy, kým nedôjde ku komplexnej rekonštrukcii, ktorej bude predchádzať súťaž. Tá bude vyhlásená po prejednaní a dohode so Slovenským národným divadlom.

Bulvár Krížna

MIB chce počas jari a leta 2020 zapojiť verejnosť aj do plánovanej obnovy Krížnej ulice, ktorá je súčasťou projektu rekonštrukcie ružinovskej radiály. Cieľom je vytvoriť lákavý bulvár. „Jeho prvú fázu, zber dát cez dotazník medzi obyvateľmi Krížnej a jej okolia, spustil MIB v týchto dňoch. Dotazník je možné vypĺňať do konca februára,“ uviedol Bubla. Výsledky by mali byť hotové koncom roka. Cieľom je aj nižšia hlučnosť a vyššia bezpečnosť. „Aby mesto dokázalo naplánovať zmeny a vychádzalo z predstáv a potrieb ľudí, potrebujeme poznať názory tých, ktorí ju užívajú,“ povedala Zora Pauliniová.