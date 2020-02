Prezident nemeckého klubu umlčal špekulantov: Ronaldo je pre nás príliš starý

Ronaldo (35) v Bayerne Mníchov? Špekulácie, že hviezda Juventusu prestúpi do tímu šampióna Bundesligy, sa objavili len prednedávnom.

Nie je totiž tajomstvom, že Bayern hľadá nového útočníka po tom, čo v lete opustili klub esá Franck Ribery a Arjen Robben. Podľa webu The Sun boli fanúšikovia Bayernu z týchto správ pochopiteľne nadšení, no ich predčasnú radosť zmrazil prezident klubu Herbert Hainer: "Samozrejme, v novinách sa objavilo veľa mien, čo je pochopiteľné. Ale Ronaldo by bol pre nás príliš starý," nechal sa počuť Hainer.

Ronaldo minulý týždeň oslávil 35. narodeniny a ako darček od svojej partnertky Georginy Rodriguez dostal nový Mercedes Benz triedy G v hodnote viac ako 100 000 eur.