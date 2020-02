Kollár: O stretnutí Fica s Kočnerom viem z dôveryhodného zdroja

Líder opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár tvrdí, že má informáciu o stretnutí predsedu strany Smeru-SD Roberta Fica s obžalovaným Marianom Kočnerom v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora z dobre informovaného a dôveryhodného zdroja.

Kollár to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že dôkaz má potvrdený a ak bude orgánmi činnými v trestnom konaní požiadaný, tak ho zverejní. "Mám to zo zdroja, ktorý sa nám aj v minulosti osvedčil," podotkol Kollár. Na to, že sa mal Fico stretnúť s Marianom Kočnerom, obžalovaným z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, upozornil líder Sme rodina minulý týždeň v diskusnej relácii TV Markíza. Vyhlásil v nej, že Fico sa stretol s Marianom Kočnerom a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, kde sa podľa neho dohadovali o tom, ako si rozdelia prokuratúru a ako sa bude voliť Trnka. Zo stretnutia podľa Kollára existujú aj záznamy.

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár v relácii Sobotné dialógy uviedol, že nič o takomto stretnutí nevie a informácie má len z médií. "Ak pán Kollár má dôkazy, bolo by užitočné, aby boli aj zverejnené," povedal Bugár. Fico minulý týždeň reagoval, že nebude konkretizovať, či sa stretol alebo nestretol s obžalovaným Marianom Kočnerom v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora. "Ak niečo je, zverejnite to," vyzval médiá na utorkovej (4. 2.) tlačovej konferencii s tým, že ho nemajú otravovať s nezmyslami. Fico zopakoval, že Mariana Kočnera stokrát stretol na spoločenských podujatiach médií. Podotkol, že práve médiá ho spoločensky vytvorili. K tomu, či bol v danej veci vypovedať na polícii, sa jednoznačne nevyjadril. "Ja chodím na políciu ako na husle, už ani neviem k čomu som bol vypočúvaný kedy," uviedol.