Trump mu to nedaroval: Vindman svedčil pri impeachmente, teraz musí odísť z Bieleho domu

Podplukovník Alexander Vindman, ktorý bol na jeseň kľúčovým svedkom Snemovne reprezentantov pri vyšetrovaní amerického prezidenta Donalda Trumpa, dnes prišiel o prácu v poradnom orgáne Bieleho domu.

Vo vyhlásení o tom informoval Vindmanův právny zástupca David Pressman. Podľa neho nemôže byť pochýb o tom, že jeho klient bol vyzvaný k odchodu z Národnej bezpečnostnej rady (NSC) "za to, že hovoril pravdu".

Here’s the full statement from Lt. Col. Vindman’s attorney saying he was escorted out of the White House today pic.twitter.com/s9vzZJ7wof — Katherine Faulders (@KFaulders) February 7, 2020

Vindman je expertom na Ukrajinu a v novembri v Snemovni okrem iného označil za "nevhodné", že Trump v júlovom telefonáte tlačil svoj ukrajinský náprotivok Volodymyra Želenského do ohlásenia vyšetrovaní, ktoré by sa týkalo jeho politického rivala Joea Bidena. Dôstojník bol pri rozhovore dvoch prezidentov osobne prítomný a z telefonátu podľa neho vyplývalo, že Ukrajina nemá v tejto záležitosti na výber.

Obsah tohto rozhovoru a jeho okolnosti viedli Snemovňu na podanie ústavnej žaloby (tzv. impeachmentu) na Trumpa za zneužitie funkcie. Senát ovládaný republikánmi však v stredu prezidenta oslobodil, čo platilo aj o druhom bode obžaloby, ktorý sa týkal obštrukcie Kongresu. Šéf Bieleho domu neskôr naznačil, že Vindmana už v NSC dlho nebude.

"Podplukovník Alexandera Vindmana dnes vyprevadili z Bieleho domu, kde svedomito slúžil svojej krajine a svojmu prezidentovi. (...) Žiadny Američan nemôže pochybovať o tom, prečo tento muž o prácu prišiel ... Vindman bol vyzvaný k odchodu za to, že hovoril pravdu, "uviedol právnik Pressman, pričom prepustenie svojho klienta označil za pomstu" najmocnejšieho muža na svete ".

Vindman pred kongresmani svedčil proti vôli prezidenta, ktorý dnes uviedol, že s ním nie je spokojný. Pressley však uvádza, že bezpečnostný poradca "robil to, čo mu ukladal zákon", pretože si ho Snemovňa v rámci svojho vyšetrovania predvolala. Podľa dvoch nemenovaných zdrojov agentúry Bloomberg sa Vindman z Bieleho domu presunie na ministerstvo obrany.