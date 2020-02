Laura randí s 52-ročným Davidom: Sex? Po jej slovách už mladšieho nebude chcieť

Laura-Marie Jenks (23) si našla takmer dvakrát tak starého frajera, Davida Olivera (52), no tento vekový rozdiel jej vôbec neprekáža. Sex s ním je vraj stokrát lepší ako s mladými mužmi, informoval portál Mirror.

Laura-Marie sa najskôr zamilovala do Davidovho hlasu, keď ho počula spievať v jednej punkovej nahrávke. Keď sa dozvedela, koľko má rokov, bola už dávno zamilovaná. Osemnásť mesiacov po začiatku ich romániku svorne tvrdia, že lepší sex ešte nemali. „So starším mužom je to proste o sto percent lepšie. Je to zdravé. Nemyslím, že v minulom vzťahu som toho toľko mala,“ povedala Laura-Marie. Ako tvrdí, David si pri nej ani nemusí dať nič na povzbudenie.

Davida si s otcom mladej slečny vraj pomýlili len raz. Bolo to v čakárni u lekára a doktor sa po upozornení páru niekoľkokrát ospravedlnil. „Bol to len nevinný omyl,“ uzavrela Laura-Marie. „Ľudia väčšinou nič nepovedia, len zazerajú,“ dodal David. Keď sa to stane, Lauru-Marie chytí za zadok alebo za ruku. Vraj je to najlepší spôsob, ako dostať ľudí s predsudkami.

Pár musel čeliť aj neprajnosti zo strany okolia. Davidov bývalý kamarát rozširoval fámy, že David je pedofil. Vzťah zaľúbencov to však neohrozilo. „Som proste taká šťastná. Je to najlepší muž, akého som stretla. Je to úplne iné ako randiť s chlapmi v mojom veku. Je to vyspelejšie a obaja milujeme Foo Fighters,“ povedala Laura-Marie. „Myslím, že pohľady ubudnú, len čo sa presťahujeme na nejaké liberálnejšie miesto. Nikdy som nebol ženatý ani som nemal deti. Proste to nikdy nevyšlo. Ale teraz mám v živote Lauru-Marie a je pre mňa celý svet. Nemohol by som byť šťastnejší,“ dodal David.