Michael svojou frajerkou vzbudzuje pohoršenie: Kvôli tomu, s kým chodí, si vytrpel peklo

Keď sa herec a model Michael Hoch (49) z nemeckého mesta Duisburg prvýkrát stretol so študentkou Sarah Schopp, mala iba 17 rokov. Michaelovi okamžite padla do oka.

Ako uvádza portál Metro, mladé, teraz 20-ročné dievča si privyrábalo v divadle podávaním nápojov. Michael tam pracoval ako herec a napriek tomu, že bola o 29 rokov mladšia, priťahovala ho svojím úsmevom a osobnosťou. Michael sa ju rozhodol vyhľadať na Facebooku a poslal jej správu. Dievčina sa spočiatku komunikácii s ním veľmi zdráhala, pretože mala pocit, že vekový rozdiel medzi nimi je až príliš veľký.

Po mesiaci písania sa však rozhodli spoločný vzťah skúsiť. S tým však mnohí nesúhlasili a jedného dňa dokonca Michaela podľa jeho slov niekto napadol na ulici. A to len preto, že držal za ruku mladučkú Sarah. Jej rodičia spočiatku tiež mali s ich vzťahom problém, avšak netrvalo dlho, aby si Michaela obľúbili a dnes je dokonca Sarahin otec s ním veľmi dobrý kamarát.

„Keď sme sa stretli, mala len 17 rokov. Ale v určitom okamihu sme nemohli poprieť našu lásku a nakoniec som ju presvedčil. Najťažšia vec bola to, že Sarah vyzerá oveľa mladšie, ako v skutočnosti je, a tak bola na začiatku veľmi zdržanlivá,“ vysvetľuje Michael.

Sarah stále pracuje v divadle, v ktorom sa stretli, avšak Michael musel dať výpoveď, pretože jeho šéf s ich vzťahom nesúhlasil. „Bol som uprostred záverečných skúšok na novú hru. Dva týždne pred premiérou režisér prerušil skúšky a zavolal si ma do kancelárie. On a jeho priateľ mali so Sarah stále veľmi dobrý vzťah a obávali sa, že na ňu nebudem mať dobrý vplyv a beriem ju ako krátkodobú záležitosť,“ vysvetľuje príčinu jeho výpovede Michael.

V tej chvíli si Michael zbalil veci a odišiel domov bez rozlúčky s kolegami hercami. Pre Sarah sa začalo veľmi ťažké obdobie, avšak vo svojej práci v divadle pokračovala. „Bolo to pre ňu ťažké, pretože sa cítila vinná a nevedela, ako sa má správať voči svojim kolegom. Pravdepodobne nikto nevedel, čo sa deje a prečo som musel odísť,“ znejú slová herca Michaela.

„Láska nepozná hranice bez ohľadu na to, či je niekto starý alebo mladý, ako vyzerá, odkiaľ pochádza, alebo aký má životný štýl. Počúvajte svoje srdce, pretože práve ono určí to, na čom skutočne záleží, a až vtedy sú obaja šťastní,“ uzavrel Michael.