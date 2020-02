Hviezda Oteckov Zuzana Kraváriková priznala trpké tajomstvo: Šikana v škole!

Vytrpela si svoje! Sympatická herečka Zuzana Kraváriková (18) je jednou z mladých hviezd markizáckych Oteckov, kde pôsobí už na prvý pohľad šťastne a bezstarostne.

Mimo seriálových kamier to však nemala vždy veselé a ružové. Ako mladučká brunetka nečakane priznala, na vlastnej koži zažila niečo, čo je nočnou morou každého dieťaťa i rodiča. Známa herečka totiž, žiaľ, patrí medzi ľudí, ktorí sa osobne stretli so šikanou, a to doslova zoči-voči.

Zuzana Kraváriková bola spočiatku neznáma študentka konzervatória, ktorú do šoubiznisových výšin vystrelilo účinkovanie v seriáli Oteckovia. Jej popularita výrazne vzrástla aj potom, čo sa objavila v šou Tvoja tvár znie povedome, kde vyrážala dych svojimi vystúpeniami. Rebelka z markizáckeho seriálu pôsobila vždy nielen sebavedome, ale aj bezstarostne.

O to väčším šokom a prekvapením je, že mladá hviezda, ktorá má celý život pred sebou, už má za sebou skúsenosť, o ktorú zaručene nikto nestojí. Keď bola hosťom v markizáckom Teleráne a prišla reč na kyberšikanu, teda šikanu na internete, prekvapila svojou otvorenosťou: „Ja asi nie, našťastie. Niekedy ma šikanovali na základnej, ale nie že by to bola kyberšikana, to rovno išlo z očí do očí,“ vyznala sa seriálová predstaviteľka Doroty, ktorá tak priznala, že nepríjemnému peklu čelila osobne. Isté však je, že v tom nie je sama.

Posmešky pre výzor

Podobný problém okúsil na vlastnej koži aj seriálový Luky, ktorý je do nej v Oteckoch zamilovaný. Oliver Oswald toto temné obdobie prežíval ešte pred deviatimi rokmi. „Keď som mal jedenásť alebo dvanásť rokov, bol som naozaj škaredé dieťa. Bol som ešte nižší ako teraz, ešte tučnejší ako teraz a mal som veľmi dlhé vlasy, vyzeralo to ako helma. Všetci sa mi smiali tak na internete, ako aj v realite. Keď som hral v seriáli Zita na krku, bol som trošku medializovaný. Na internete som si čítal naozaj veľmi veľa vecí. Trpel som,“ uviedol nedávno otvorene pre Nový Čas. Ako dodal, s problémom sa snažil vyrovnať sám a pomohlo mu to vytvoriť si bariéru voči negatívnym ľuďom.

Musí zasiahnuť odborník

Gabriela Herényiová, detská psychologička

- Šikana na základnej škole vplýva na psychiku dieťaťa veľmi zle, pretože je to veľký problém. Týka sa to jeho prežívania v škole, jeho odporu k nej, k učeniu a k vzdelávaniu ako takému. Dieťa si to nevie vysvetliť a ponižovanie sa veľmi často zarýva do pamäti až do konca jeho života. Šikanu by v žiadnom prípade nemali riešiť rodičia či učitelia, ale odborník, čiže detský psychológ. Je nutné posilniť osobnosť dieťaťa a snažiť sa poukázať na jeho dobré stránky.