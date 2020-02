Haščák po zápase nešetril komplimentmi: Z Košarišťana sme spadli na zadok!

Začali víťazstvom a opäť si zahrajú o domáci pohár! Hokejisti Slovenska vo štvrtkovom otváracom dueli turnaja Kaufland Cup 2020 po ťažkom boji zdolali Bielorusko 4:3, k čomu gólom prispel aj najlepší tipsportligový kanonier Marcel Haščák (33). Útočník Košíc sa z neho tešil o to viac, že ho dosiahol na ľade rodného Popradu.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho dvakrát viedli, ale v druhej tretine súper skóre otočil. „Bol to ťažký zápas. Som však rád za tri body. Užili sme si to,“ zhodnotil Marcel Haščák. Rodený Popradčan sa doma uviedol v najlepšom svetle, keď po jeho tradičnom zakončení z bekhendu pod hornú žŕdku vykresal nádej pre Slovákov. „Všetci čakali strelu, ale ja som to urobil inak. Aj keď mi puk stál, našťastie som to trafil skvele,“ opísal svoj gól na 3:3 z 51. minúty. Súper musel ísť v závere do vabanku, počas ktorého si vytvoril veľký tlak pred bránkou Andreja Košarišťana. Ten však pár sekúnd pred záverom predviedol neskutočný zákrok betónom. „Ukázal niečo neuveriteľné! Všetci sme padli na zadok a pozerali sa, čo sa stane. On to zlikvidoval,“ zložil poklonu klubovému kolegovi Haščák.

Dnes o 14.00 hod. turnaj vyvrcholí súbojom Slovensko - Rusko a Haščák sa naň teší, hoci po štvrtkovom zápase mu pravý priehlavok zdobil ľadový obklad. „Čo sa mi stalo? Prvá zblokovaná strela v sezóne,“ opísal so smiechom obviazanú nohu. „Ale vážne. Trafil ma puk a chladím si to, čo je v hokeji normálne. Zápas s Ruskom však budem hrať,“ ubezpečil Marcel Haščák.