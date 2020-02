Rovesníčky Belohorcová a Barkolová po 40-ke otŕčajú riťky: Ktorá vás rozpáli viac?

Obe sú známe slovenské blondínky a obe diváci poznajú ako učiteľky sexu. Zuzana Belohorcová (43) uvádzala reláciu Láskanie, Erika Barkolová (42) Črepiny s hviezdičkou.

Dnes majú moderátorky po štyridsiatke, no sexepíl im nechýba. Obe sa s rozdielom pár dní rozhodli pochváliť pozadím v plavkách. Belohorcová tak urobila v slnečnom Miami, kde žije s českým manželom a deťmi. ,,Vitajte na Miami beach. Momentálne nie som v najlepšej forme, ale úprimne, čo nie je môže byť," odkázala pri fotke. Do fitka to nemá známa Slovenka ďaleko, ako v minulosti prezradila, jedno sa nachádza rovno v luxusnom vežiaku, ktorý obývajú.

Jojkárka Barkolová zamakala už dávnejšie na svojej postave aj vďaka relácii Reštart. Odvtedy už len ohuruje čoraz vymakanejším telom. Aj teraz to potvrdzuje počas dovolenky na ostrove Aruba, kde oslávila tiež meniny. ,,Jeden šťastný ostrov, jedna šťastná Erika," napísala k fotke, na ktorej stojí na loďke.