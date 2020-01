Svadba na prvý pohľad zaujala Slovákov: Pravda o bizarnej šou odhalená

Honzík Novotný ponúkal nádejným nevestám ružu, farmári ich neskôr hojne častovali alkoholom. Všetky vzťahové šou v našich končinách doteraz vyzerali všelijako, len nie seriózne, a tak sa diváci pýtajú: Nájde nový projekt Markízy páry, ktoré spolu budú reálne fungovať?

Dohodnuté manželstvá nepatria len do minulosti, respektíve do iných končín sveta. Môžu fungovať aj dnes a u nás. A s požehnaním vedy. Aspoň tak vyzerá koncept programu Svadba na prvý pohľad, ktorý pre Markízu natočila spoločnosť Petra Núñeza na základe licencie podľa pôvodného formátu s názvom Married at First Sight.

Ten patrí k celosvetovo najsledovanejším a najdiskutovanejším vzťahovým šou, pričom lokálne verzie vznikli vo viac než 30 krajinách vrátane USA, Veľkej Británie či Nemecka. A všade vzbudili veľké vášne. Napríklad v Austrálii, kde sa mimochodom zosobášili aj dvaja muži, sa vzbúrili nespokojní diváci a začali spisovať petíciu proti vysielaniu takéhoto nehorázneho programu. No paradoxne Belgičania, viac než svoju, milujú práve tú austrálsku verziu - kvôli krásnej krajine.

Aká svadba, taký rozvod...

Princíp je jednoduchý. Televízia najskôr zháňala nezadaných odvážlivcov a následne s nimi spravila sociálny experiment. Mužov so ženami popárili odborníci zo sveta psychológie, biológie či z oblasti partnerských vzťahov a to podľa svojho najlepšieho vedomia, svedomia, ale najmä vedeckých porovnaní. Výsledkom sú tri páry, ktorých krátku, no o to intenzívnejšiu spoločnú cestu životom môžeme na obrazovkách postupne sledovať počas ôsmich týždňov. Začnú svadbou, ktorá je zároveň ich zoznamovacím večierkom, pokračujú dovolenkou a po ďalších štyroch týždňoch v spoločnej domácnosti sa rozhodnú, či spolu zostávajú.

Nie je isté, či sa následne musia rozvádzať, keďže sa vynárajú otázniky okolo právoplatnosti ich svadby.ako napríklad štátny znak prítomný v priestoroch, kde si pár povedal svoje „áno“. Televízia túto vec komentuje diplomaticky. „Ide o takzvané asistované manželstvo na základe vedeckých metód.tohto experimentu a rozhodnú sa, či spolu ostanú, alebo pôjde každý svojou cestou,“ znie stanovisko Markízy.

250 odvážlivcov

Ako sme sa dozvedeli, prežiť toto dobrodružstvo a zatiahnuť doň aj svoje rodiny, sa rozhodlo zhruba 250 odvážlivcov. Viac mužov než žien... „Ženy majú zrejme väčší problém otvorene priznať, že sú single,“ myslí si PR manažérka Markízy Ľudmila Ráceková, podľa ktorej nebolo podmienkou, aby boli záujemcovia (vo veku 25 až 40 rokov) bezdetní. „Mali sme iné podmienky – ideálne, aby mali uchádzači za sebou niekoľko ukončených vzťahov a v čase, keď sa do šou prihlásili, boli naozaj nezadaní a otvorení pre nový vzťah,“ vysvetľuje.

Hneď zo začiatku sa tiež tvorcovia tohto programu snažili vyradiť sexuálnych predátorov, respektíve tých, ktorí hľadajú všetko iné, len nie seriózny vzťah. „Všetci uchádzači absolvovali hĺbkové psychologické testy. A až keď cez ne prešli, mohli postúpiť ďalej, čiže zúčastniť sa na kastingu a ďalších testoch,“ tvrdí.

Ani táto šou sa však nezaobišla bez figúrok, ktoré sa jednoducho radi ukazujú. Objavil sa v nej napríklad Bratislavčan Braňo, ktorý dva roky predtým skúšal šťastie vo veselej zoznamke Jojky Take Me Out, z ktorej nakoniec odchádzal ruka v ruke so známou silikónovou kráskou Simonou Butinovou. Jasne vtedy deklaroval, že hľadá najmä babu s veľkými prsami... Ženiť sa však nebude, v jeho prípade totiž vedci nenašli adekvátnu partnerku.

Totálna zhoda

V každom prípade, dvojice, ktoré nakoniec vznikli, vyzerajú veľmi sľubne, civilne a pôsobia autenticky. Hoci na obrazovkách to nebolo pre nedostatok času jasne vidieť, experti pri párovaní budúcich manželov o svojich výsledkoch veľa diskutovali a nešlo z ich strany len o päťminútovú hru na kamery.

A zhoda sa pri vybraných pároch vraj podarila parádna. „Tým trom dvojiciam, ktoré sme do šou vybrali, vyšla najvyššia zhoda v testoch. Boli najviac kompatibilní. Experti pracovali ako tím a zo všetkých účastníkov vyhodnotili, kto s kým si v páre bude rozumieť, či budú na jednej „vlne“, alebo sa dokážu na spoločnú „vlnu“ naladiť. To, či páry svoj potenciál kompatibility využijú, závisí často od nich samotných,“ vysvetľuje Ľ. Ráceková, podľa ktorej sa ani v jednom prípade nestalo, že by vybraní partneri zlyhali a natáčanie ich príbehu sa muselo ukončiť predčasne. „Ale boli kandidáti, ktorých príbeh sme natočili, lebo boli pre nás zaujímaví, no nenašiel sa pre nich kompatibilný partner, takže ďalej nepokračovali,“ dodáva.

Smutná štatistika

O tom, že výroba tejto šou nebola jednoduchá, svedčí aj skutočnosť, že Markíza sa do nej pustila už v roku 2018 a na obrazovky sa mala dostať dávnejšie. Približne 30-členný štáb ju pripravoval päť mesiacov. Uvidíme, či bude nakoniec skutočne serióznou televíznou zoznamkou, i keď štatistiky zo sveta nie sú práve povzbudivé. Napríklad v Nemecku sa spolu rozhodne žiť len asi 8,7 percenta dvojíc, menej ako jedna z desiatich... No či už páry spolu zostanú, alebo nie, užili si aspoň parádne dobrodružstvo a nestálo ich to ani euro, keďže mali hradenú svadobnú žúrku, luxusnú dovolenku a v prípade záujmu aj mesačné spoločné bývanie...