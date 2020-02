Shiffrinovej otec bol neobyčajným človekom: Tieto slová dokazujú, ako dobre vychovával svoju dcéru

Bolo to päť rokov dozadu, keď Mikaela Shiffrinová a pár ďalších mladých amerických športovcov prijali pozvanie do redakcie denníka New York Times na kus reči.

Redaktor Matthew Futterman sa rozhodol ich trochu pohostiť a začal im chystať taniere so sendvičmi a šalátmi. Z mladých športovcovPo jedle sa situácia takmer navlas zopakovala. S tým rozdielom, že Mikaela sa už automaticky zdvihla a odniesla taniere do špinavého riadu. V tom čase bola už olympijská víťazka aj majsterka sveta v slalome.

"Priznám sa, že tento príbeh sa mi počúva oveľa lepšie, ako sledovanie športových úspechov svojej dcéry. A to mám veľmi rád, ako lyžuje," vravel Jeff Shiffrin v dôvernom rozhovore s Futtermanom o pár mesiacov neskôr.

Jeff a Eileen Shiffrinovci sa nikdy netajili tým, že zo svojej dcéry chceli vychovať lyžiarsku šampiónku. To však až v druhom rade. Predovšetkým z nej chceli mať slušného a vzdelaného človeka, ktorý má rád ľudí a váži si základné hodnoty. Zatiaľ čo mama vzala na seba rolu trénerky a tzv. prvej asistentky na pretekoch, otec vôbec nepôsobil dojmom hyperaktívneho rodiča, ktorý baží po úspechoch svojej dcéry a chváli sa nimi pred svetom. Uznávaný anesteziológ síce priviedol 'Miki' k lyžovaniu, ale správal sa k nej rovnako aj v čase, keď sa už stala najlepšou na svete. Vedel, že ona to nebude zneužívať. "Buď milá na ľudí a nevyvyšuj sa," zvykol jej vravievať.

"Jeff bol presným opakom toho, čomu sa zvykne vravieť ambiciózny rodič. Aj keď bola Mikaela v absolútnej špičke, chodieval na preteky Svetového pohára s fotoaparátom na krku, hoci si mohol zadovážiť kvalitné fotky z jej jázd od stovky profíkov, ktorí sa tým živia," spomína na Shiffrina Futterman.

Redaktor New York Times zdôrazňuje ešte jeden dôležitý faktor, ktorý odhaľuje silné rodinné väzby Shiffrinovcov a zároveň súvisí s netradičnou lyžiarskou výchovou ich dcéry. Keď bola v jej vekovej skupine detí už jednoznačne najlepšia, rodičia ju nevodievali na preteky, kde by mohla suverénne zdolávať svoje vrstovníčky. Namiesto toho preferovali spoločné hodiny lyžovania.

"Prečo tráviť všetky tie hodiny v aute počas víkendy jazdou na často vzdialené kopce za súťažami? Len preto, aby Mikaela mohla absolvovať preteky a priniesť si z nich domov modrú stuhu ako víťazka? Namiesto toho sme s ňou trávili oveľa viac času my a lyžovali sme spolu v blízkosti nášho domu," vysvetľovali Shiffrinovci. "Naozaj nepotrebovali, aby ich niekto uznanlivo potľapkával po chrbte a zaliečal sa im v štýle: ´Vy ste ale skvelí rodičia, veď máte dcéru víťazku...´ Shiffrinovci sa vlastne vzdali rýchlej slávy a namiesto nej trávili čas s dcérou, ktorej sa venovali nielen po lyžiarskej stránke. Rozhodne to neboli rodičia, ktorí svoje dieťa hnali do nekonečného množstva pretekov a súťaží. Riadili sa heslom: menej súťažiť, ale viac lyžovať," píše Futterman.

Autor týchto riadkov v New York Times sa s otcom Shiffrinom stretol aj počas oslavy zlatej medaily jeho dcéry na zimných olympijských hrách v Soči. Mikaela ešte nemala 19 rokov, keď sa stala olympijskou víťazkou v slalome. Oslava sa konala v Americkom olympijskom dome, kde hrala hlasná hudba a hodovalo sa vo veľkom. Jeff Shiffrin tam ani nechcel ísť, lebo sa cítil starý na tento druh zábavy. Povedal si však, že musí dávať pozor na dcéru, ktorá sa zo dňa na deň stala lyžiarskou celebritou a to vo veľmi mladom veku. Futterman však tvrdí, že policajta vôbec nemusel robiť. Nemal na to dôvod. "Nehrozilo veľké nebezpečenstvo, aby urobila niečo, čo bude v zlom slova zmysle napĺňať novinové titulky. Aj teraz si ešte spomeniem na to, ako vtedy namiesto zlatej medaily urobila na mňa väčší dojem jej držiteľka. Bola to premýšľajúca mladá dáma, ktorá hovorila radšej potichu a v dlhých odsekoch ako krátko a s prílišným zvukom. Už vtedy to bola športovkyňa, ktorá sa nebála vyjadriť pocity šťastia rovnako ako aj smútku." Shiffrin vtedy akoby novinárovi čítal myšlienky a povedal: "V skutočnosti toto všetko naokolo nič neznamená. Rád sa dívam na jej víťazstvá, ale skutočný život je o niečom inom."

Keď tatko Shiffrin pred niekoľkými dňami tragicky prišiel o život (viaceré médiá priniesli verziu nešťastného pádu zo strechy domu), Mikaela zverejnila na sociálnej sieti status, ktorý chytil za srdce aj nelyžiarov. "Bol si pre nás horou, oceánom, východom slnka, našim srdcom aj dušou," vyznala sa zo svojho smútku. Zároveň najúspešnejšia lyžiarka ostatných siedmich rokov prerušila sezónu, aby mohla v kruhu stráviť chvíle bezbrehého smútku. Chýbať bude počas tohto víkendu v nemeckom Garmisch-Partenkirchene (zjazd + super G) a možno aj ďalší víkend v slovinskom Maribore (slalom a obrovský slalom).