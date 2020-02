Žreb Pohára federácie: Na úvod slovenská dvojka a britská jednotka

Slovenská tenisová dvojka Anna Karolína Schmiedlová a britská jednotka Heather Watsonová nastúpia v piatok o 16.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Pohára federácie.

V druhom singli si na antuke v bratislavskom NTC zmerajú sily slovenská jednotka Viktória Kužmová s britskou dvojkou Harriet Dartovou. Rozhodol o tom piatkový žreb.

Sobotňajší program v AXA aréne otvorí o 16.00 h súboj tímových jednotiek Kužmovej s Watsonovou. Po nich by sa mali na kurte objaviť Schmiedlová s Dartovou. Do záverečnej štvorhry nominoval slovenský kapitán Matej Lipták tandem Kužmová, Magdaléna Rybáriková, britská kapitánska Anne Keothavongová predbežne nahlásila pár Naiktha Bainsová, Emma Raducanuová.

Víťaz bratislavského súboja postúpi na finálový turnaj v Budapešti, kde bude 12 tímov 14. - 19. apríla bojovať o cennú trofej. Účasť už majú istú vlaňajší fedcupoví finalisti Francúzsko s Austráliou, Česko ako držiteľ voľnej karty a domáce maďarské družstvo.

Britky pricestovali do Bratislavy bez svojej jednotky Johanny Kontovej. Vlaňajšiu semifinalistku Roland Garros dlhodobo trápi zranenie kolena a ešte pred štartom Australian Open oznámila, že Fed Cup v prebiehajúcej sezóne vynechá. K dispozícii nie je ani Katie Boulterová - strojkyňa vlaňajšieho víťazstva nad Kazachstanom. Hlavnou rozhodkyňou bratislavského stretnutia bude Talianka Maria Cristina Barbaranová, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Portugalčan Carlos Ramos a Chorvátka Adelka Cinková.

Kapitána slovenského tímu britská nominácia do dvojhier neprekvapila. "Dopadlo to tak ako sme očakávali. Pokiaľ ide o našu nomináciu na single, rozhodol som sa pre Viki a Kaju. Úlohu zohralo viacero faktorov - súperky, povrch, forma, skúsenosti. Nevylučujem však, že na druhý deň príde k nejakej zmene. Sme pripravení, baby sa tešia na zápasy. Atmosféra v tíme je výborná, forma hráčok sa zlepšuje. Poradie zápasov nie je dôležité. Podstatné je, aby sme získali tri body," uviedol Lipták.

Kužmová pozná Watsonovú i Dartovú z turnajov. "Hrala som s nimi pred pár rokmi. Teraz to bude predsa len iné, v Bratislave sa hrá na antuke a Fed Cup je niečo odlišné ako turnaje. Každá z nás je na zápasy super pripravená. Máme veľkú motiváciu postúpiť na finálový turnaj v Budapešti. Určite je pre nás výhoda, že Britky nastúpia bez Kontovej. Johanna vie hrať dobre na každom povrchu. Vlani na Roland Garros, kde ma zdolala v 3. kole a postúpila až do semifinále, hrala výborne."

Schmiedlová je rada, že nastúpi ako prvá: "Teší ma, že mi kapitán Maťo Lipták dal dôveru. Vyhovuje mi, že budem môcť otvoriť dôležitý zápas s Britkami. Na kurte sa cítim dobre. na antuke hrám dlhšie ako ostatné dievčatá, čo by mohla byť pre mňa výhoda. Budem sa snažiť sústrediť na seba a dúfam, že to dobre dopadne. Watsonovú poznám z turnajov, je to skúsená hráčka. Má radšej tvrdé povrchy, no aj na antuke bude určite veľmi nepríjemná."



Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Pohára federácie:

SLOVENSKO - Veľká Británia

piatok: 16.00 Anna Karolína Schmiedlová - Heather Watsonová, Viktória Kužmová - Hariett Dartová.

sobota: 16.00 Kužmová - Watsonová, Schmiedlová - Dartová

Kužmová, Magdaléna Rybáriková - Naiktha Bainsová, Emma Raducanuová.