Slovensko bojuje s následkami počasia: Padnuté stromy na východe, Trenčín a Bratislava bez elektriny

Pri troch spadnutých stromoch, ktoré zvalil silný vietor, zasahovali od 16.40 h príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Rožňavskom okrese. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach.

"Ani v jednom prípade to však nijako zásadne neobmedzilo dopravu," konštatoval operačný dôstojník.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Rožňavský okres výstrahu druhého stupňa pred vetrom. So silným vetrom, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť do 28 metrov za sekundu, treba podľa jeho predpovede v okrese rátať do stredy 5. februára do 22.00 h.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Výpadok elektriny na západe

Spoločnosť Západoslovenská energetika (ZSE) eviduje v utorok večer približne ešte 5 700 zákazníkov, ktorí sú bez elektrickej energie. Ide prevažne o lokality v Trenčíne a Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová. "Mimoriadne silný vietor, ktorý zasiahol západné Slovensko, spôsobil na viacerých miestach výpadky elektrickej energie. Najpostihnutejšie boli oblasti Bratislava, Trnava, Trenčín, Nové Zámky a Senica, v ktorých bol vyhlásený mimoriadny stav," komentovala. Doplnila, že doposiaľ bola odstránená porucha na viac než 70 000 odberných miestach.