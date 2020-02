Ľudí v Horovciach prepadávala panika, mamička Dominika má miesto terasy jazero: Zbalili si veci a sú pripravení ujsť

Mali strach! Len nedávno nasťahovaní obyvatelia niekoľkých novučičkých domov v Horovciach (okr. Púchov) sa zobudili do hrôzostrašného rána.

Malý potok pretekajúci za ich domami sa zmenil na besniaci živel a voda sa z neho rozliala po celom okolí. Jedným z ľudí, ktorí mali obrovské obavy o svoje majetky, bola i mladá mamička Dominika (27). Okolo domu, v ktorom žijú len pár mesiacov, majú potopu, terasu zaplavenú haraburdím a bahnom a kopu starostí navyše.

Dominika (27) spolu so svojím 4-mesačným synčekom Miškom a manželom vstala v utorok okolo ôsmej a keď uvidela, čo sa deje, zľakla sa. Okolie ich novučičkého domu sa zmenilo na obrovské jazero. „Bývame tu asi štyri mesiace, viem, že sa tu také niečo v minulosti stávalo, ale bol to šok,“ pokračovala s tým, že voda začala náhle stúpať a ich prepadla panika. „Mali sme strach, máme aj pobalené veci, že pôjdeme preč. Stalo sa nám to prvýkrát,“ opísala hrozivé chvíle vystrašená mamička. Podľa jej slov im nezostáva nič iné, ako čakať. „Budem to sledovať a počkáme, čo sa bude diať,“ uzavrela Dominika, ktorá má namiesto priestoru pre terasu megasmetisko s bahnom.

Treba vyčistiť potok

Na mieste celé utorkové dopoludnie zasahovali aj dobrovoľní hasiči a situáciu monitoroval aj starosta obce Milan Velas. „Museli sme vyhlásiť tretí stupeň povodňovej aktivity, vzhľadom na to, že sa vylial potok, ktorý tu máme, a ten spôsobil zaplavenie tejto časti,“ prezradil. A hoci popoludní už voda ubudla a zdalo sa, že nebezpečenstvo nehrozí, tretí povodňový stupeň stále nezrušili. „Do večera hlásia dažde. Budeme to sledovať,“ pokračoval s tým, že aj keď zatiaľ nie sú škody ešte hlásené, je možné, že na novostavbách nejaké budú z pohľadu statiky. Čakalo ho ešte zasadnutie krízového štábu, ale prezradil, že budú musieť tlačiť na majiteľa pozemkov, aby doriešil odvodnenie týchto priestorov. „Nie je to obecný pozemok, ale má súkromného majiteľa. Bude musieť doriešiť odkanalizovanie dažďovej vody,“ povedal prvý muž obce. Dodal, že hlavne bude musieť obec tlačiť na povodie Váhu, ktoré je vlastníkom potoka pretekajúceho obcou, aby sa o svoj majetok postaralo. „Keď bude potok dobre vyčistený, má prietok, že pojme aj tisícročnú vodu. Žiaľ, je to už tak dlho zanedbané, že, bohužiaľ, aj takáto voda spôsobí problémy,“ uzavrel starosta.

Vietor páchal škody aj v minulosti

Jozef Iľko, meteorológ

Myslím si, že to nie je nič neobvyklé, nič také, čo by tu nikdy nebolo. Tento vietor bol predpovedaný a avizovaný a boli vydané príslušné výstrahy. V minulosti tiež boli takéto situácie a aj silný vietor, ktorý narobil škody. Nemožno povedať, že teraz sa musíme pripraviť na to, že to bude časté a silnejšie ako to bývalo.

Pozor na výstrahy!

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal aj na stredu výstrahy. Najviac by sa mali mať na pozore obyvatelia týchto okresov: Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Levoča, Prešov, Gelnica, Spišská Nová Ves, Poltár, Rimavská Sobota, Rožňava a Košice-okolie. V týchto oblastiach platia meteorologické výstrahy pre vietor, vietor na horách, pre ktorý platí až 3. stupeň, ako i snehové jazyky a záveje.

Aké bude počasie

Streda: malá oblačnosť, veterno -2 až 7°C



Štvrtok: oblačno až zamračené, miestami dážd -3 až 7°C

Piatok: veľká, oblačnosť, dážď so snehom 0 až 7°C

Sobota: jasno až polojasno -1 až 6°C

Nedeľa: prevažne polojasno 2 až 8°C