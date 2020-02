Slovákov potrápilo počasie: Totálna spúšť! Pozrite, čo napáchali víchrica, husté sneženie i prietrž mračien

Robí si s nami, čo chce! Prudké výkyvy počasia sa v utorok opäť rozhodli potrápiť Slovákov na viacerých miestach.

O problémy sa postaralo nielen husté sneženie, na ktoré šomrali vodiči, ale i silný vietor. Ten prevracal autá ako zápalky, strhával fasády či zatváral cintoríny. Aby toho nebolo málo, vystrájala aj voda - po prívalových dažďoch sa v obciach vylievali potoky a zaplavili cesty i domy, vďaka čomu mali hasiči i policajti plné ruky práce. Ľudia tak mali strach nielen o svoje majetky, ale i životy.

Bratislava: Spadnuté bilboardy aj fasáda

Hlavné mesto bolo v pozore už od skorých ranných hodín. Hrozba víchrice, ktorá mohla miestami atakovať až hranicu 115 km/h zatvárala v Bratislave i pietne miesta. „Už sme boli nútení uzatvoriť areál Krematória i cintorín v Slávičom údolí, postupne, podľa lokalít, príde k uzatvoreniu ďalších miest,“ spresnil Boris Šramko, riaditeľ spoločnosti Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

O rušné chvíle mali postarané aj na Prístavnom moste, kde silný vietor prevrátil kamión. Bratislavčania sa báli vo viacerých lokalitách o svoju bezpečnosť. Z paneláka v Petržalke spadol kus fasády so zatep lením. V Karlovej Vsi bol v priebehu vyučovania zákaz vychádzania školákov a škôlkarov. Študentky Charlotte (16) a Chiara (15) sa pri návrate zo školy poriadne zapotili. Keď prechádzali popri kontajneroch, tie sa prevrátili. „Vetrisko mi vytrhol z ruky mobil,“ povedala ďalej Charlotte.

Chiara zasa mala čo robiť, aby nespadla zo schodov, keď sa do nej zaprel vietor. Mamička Barbora (33), ktorá denne chodieva po chodníku v Karlovke aj so svojimi deťmi, bola v šoku, keď odrazu veľa nich spadol bilbord a zakrátko sa zrútil aj druhý. „Keby boli išli po tráve, ako majú vo zvyku, neprežila by som to,“ hovorí.