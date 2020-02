Očakávaný návrat Országha na striedačku: Hokej je celý môj život

Očakávaný návrat. Vladimír Országh (42) bude na medzinárodnom turnaji Kaufland Cup v Poprade (6. - 8. februára) opäť na striedačke hokejovej reprezentácie Slovenska v pozícii asistenta trénera a zostane ním až do MS 2020 vo Švajčiarsku. Priznal, že po vlaňajšej sezóne v Slovane potreboval čas na oddych.

Majster sveta z Göteborgu 2002 sa od leta venoval hlavne rodine a vzdelávaniu, v rámci ktorého absolvoval aj trénerskú stáž v Nashville. „Keďže v Slovane sme mali nabitý program a nemal som pravidelnú možnosť vídať rodinu počas sezóny, dohodli sme sa, že do reprezentácie vtedy nepôjdem. Chcel som si dať oddych, venovať sa rodine. Potreboval som si aj psychicky oddýchnuť. Nikdy som však nevylúčil návrat k reprezentácii,“ povedal pre hockeyslovakia.sk Országh. S prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom sa dohodli, že v novom roku sa opäť skontaktujú.

„Našli sme spoločnú reč a veľmi rád sa vraciam naspäť. Oddýchol som si a už sa teším na prácu. Hokej je celý môj život, bližší kontakt s ním mi začal chýbať,“ ubezpečil skúsený tréner, ktorý komunikoval aj s hlavným koučom Craigom Ramsaym. „Bavili sme sa, na koho by sme sa v najbližších týždňoch išli pozrieť. Určite vyrazíme do Česka, prípadne do Fínska, kde máme viacero potenciálnych adeptov. Naďalej pritom budeme sledovať chlapcov v našej lige. Doteraz som ich pozoroval v Banskej Bystrici, Craig zasa v Bratislave,“ doplnil Országh.

ŠESŤ ZMIEN

Z pôvodnej nominácie Slovenska na Kaufland Cup 2020 vypadol obranca Michal Čajkovský a zo zdravotných dôvodov tiež útočníci Martin Bakoš, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Ján Sýkora, Michael Vandas. Nahradili ich Dominik Graňák, Andrej Kollár, Jakub Sukeľ, Branislav Rapáč, Tomáš Zigo a Peter Zuzin.

Nominácia Slovenska na Kaufland Cup

BRANKÁRI: Rybár (Oulu), Košarišťan (Košice)

OBRANCOVIA: Čerešňák (Plzeň), Ďaloga (Riga), Gernát (Třinec), Graňák (K. Vary), Chovan (Detva), Koch (Košice), Rosandič (Vítkovice), Štajnoch (Slovan)

ÚTOČNÍCI: Haščák, Chovan, Rapáč, Sukeľ (všetci Košice), Kollár (Nitra), Krištof (Oulu), Lamper (B. Bystrica), Marcinko (Třinec), Paulovič (Pardubice), Pospíšil (Lukko Rauma), Zuzin (Detva), Zigo (Slovan)