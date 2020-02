Brunetka túžila po dokonalej tvári, na operácie minula desaťtisíce: Zo sivej myšky kráľovná plastík

Na plastiku minula obrovské peniaze. Mladá žena docielila to, po čom túžila.

Tessa Texas (29) zo Švédska zaplatila 50-tisíc libier (59-tisíc eur) na plastické operácie. Chcela totiž, aby sa jej tvár podobala na tvár z filtru aplikácie Snapchat.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Modelka, ktorá fotí akty, vysvetľuje, že jej cieľom bolo zbaviť sa všetkých pôvodných čŕt tváre okrem očí. Tessa tak podstúpila 3 operácie pŕs, liposukciu a mnoho botoxových výplní a tiež omladzujúcu liečbu vagíny, píše thesun.co.uk. Taktiež plánuje zbaviť sa rebier, dať si silikónové implantáty na zadok, liposukciu celého tela, implantáty do líc, vylepšenie brady, operáciu viečok a obočia.

Tessa tvrdí, že sa vždy cítila byť škaredá a mala nízke sebavedomie. Keď objavila filtre, ktoré skrášľujú tvár, zamilovala sa do novej podoby. Filtre využila ako návod na to, ako chce vyzerať po operáciách. „Muži často prichádzajú s tvrdou kritikou ohľadom môjho vzhľadu. Nikdy by som sa však nechcela zmeniť, len aby som potešila masy," hovorí.

Teraz hovorí, že sa cíti najšťastnejšia a že život je príliš krátky na to, aby sa cítila zle a mala nízke sebavedomie. Navyše, v jej premene ju podporuje aj manžel Patrick (49). "Ak niekedy budem mať dcéru, ktorá bude chcieť plastiku aby sa cítila sebavedomo, zaplatím jej to," hovorí rozhodne.