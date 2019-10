Žena, ktorá minula tisíce eur na plastiky, zverejnila fotky pred premenou: Mohla sa takto zohaviť?

Absolvuje jeden zákrok za druhým. Ženy ako Serena sú pre plastických chirurgov zlatou baňou.

Serena Smith z Toronta má len 21 rokov, no zato jasnú víziu - chce vyzerať čo najviac "fejkovo". Na plastické operácie doteraz minula 15-tisíc libier (17-tisíc eur).

Serena začala s plastickými operáciami po vzore celebrít, no hlavným dôvodom bolo, že sa cítila nevýrazná a splývajúca s davom. Zvolila preto klasické zväčšenie poprsia a botoxové injekcie do tváre, píše ladbible.com.

Manažérka salónu, ktorá s premenou neskončila a čakajú ju ďalšie zákroky, priznala, že dokonca aj jej priateľ - kulturista, ju žiada, aby prestala s procedúrami, pretože muži po nej "šalejú". Serena však argumentuje, že túžba po chirurgických úpravách sa nelíši od túžby po väčších svaloch. „Kedykoľvek idem von, vždy vidím mužov ignorovať svoje manželky a deti. Pozerajú sa na mňa a myslím si, že si želajú, aby mohli byť so mnou. Aj keď vyjdem z domu bez mejkapu (čo sa deje zriedkavo), muži ma oslovujú a dávajú mi na seba telefónne číslo. Je to veľmi vtipné," hovorí.

Priateľ si už neželá, aby Serena pokračovala vo vypĺňaní pier, no ona nedokáže prestať. Túži po extrémnom vzhľade, ktorý je pre ňu očarujúci a krásny. "Určite mu nebude prekážať, keď budem mať väčšie prsia, čo je jedna z budúcich operácií, ktoré plánujem. Tiež by som si chcela dať zoperovať nos, zdvihnúť obočie, implantáty do zadku a bedier kvôli výraznejším krivkám. Mám naplánované veľké veci. Toto je pre mňa naozaj iba začiatok," dodala.