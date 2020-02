Vnučka herca Olda Hlaváčka po svadbe s Adeliným ex: Opäť tehotná?!

Ďalší dôvod na radosť v úspešnej slovenskej rodine? Po tom, čo si modelka a vnučka herca Olda Hlaváčka (86) Michaela Hlaváčková (31) povedala na jeseň "áno" s expriateľom moderátorky Adely Vinczeovej (39), má dvojica ďalší dôvod na radosť.

Vyzerá to, že Michaela sa bude nazývať dvojnásobnou mamou už len pár mesiacov! Slovenská topmodelka neostala po rozvode s otcom svojich dvoch synov dlho sama, keď si o rok neskôr zobrala podnikateľa Rasťa Brezovského. Od svadby ubehlo viac ako pol roka a dvojica sa môže pochváliť ďalšou novinkou.

Ako upozornila čitateľka, modelka zverejnila na svojom Instagrame ten najmilší záber. Kým iné ženy sa váženia priam štítia a nikdy by si neodfotili výsledné číslo, Michaela to urobila s radosťou, pričom dopísala, že má +10 kg a dieťatko je na palube. Zdá sa, že v živote modelky sa všetko darí v intervaloch do roka. Ako rozvod či svadba, tak aj ďalšie tehotenstvo!