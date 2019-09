Vnučka herca Olda Hlaváčka sa vydala za Adelinho ex: Prvé zábery zo svadby!

Vnučka herca Olda Hlaváčka (85), modelka Michaela Hlaváčková (30), je opäť vydatou pani. Svojím fanúšikom to prostredníctvom sociálnych sietí oznámila v stredu.

Veľká radosť v rodine Olda Hlaváčka! Dvojnásobná mama neostala po rozvode s otcom svojich dvoch synov dlho sama. Prešiel sotva rok a už je opäť šťastne vydatou pani! Krásna modelka si v pondelok zobrala podnikateľa Rasťa Brezovského, bývalého priateľa moderátorky Adely Vinczeovej. Na obrad si obliekla tradičné biele svadobné šaty, no namiesto závoja mala výraznú čelenku, čím sa odlíšila od tuctového výzoru zafixovaného u každej nevesty.

Michaela Hlaváčková sa do povedomia verejnosti dostala po výhre v súťaži Elite Model Look 2004. Odvtedy spolupracovala so svetoznámymi fotografmi, módnymi návrhármi a plnila titulky pres­tížnych magazínov.