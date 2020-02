Fínsky manžel v Prahe stále bojuje o srdce Gottovej dcéry: Vytiahol ťažkú romantiku

Muzikant Timo Tolkki (53) prišiel pred dvoma týždňami s jedným oblečením a bez peňazí presviedčať svoju manželku, aby s ním ostala.

Dominika (46), dcéra slávneho speváka Karla Gotta, s ním dlhé roky žila v jeho rodnom Fínsku. Po mnohých problémoch sa však v decembri odhodlala odísť a začať nový život v Česku. Hudobník zo skupiny Stratovarius nechcel priznať, že by to bol definitívny koniec. ,,Veľmi ju milujem a ona mňa tiež," tvrdil pre expres.cz a porozprával tiež pikantnosti z ich vzťahu.

Gottova dcéra dúfala, že jej problémový manžel zoženie čím skôr letenku a odíde preč. Lenže Timo sa, zdá sa, v Prahe udomácnil a odkázal všetkým, že za týždeň zloží nový album. Hoci mu málokto veril, fínsky gitarista sa do toho pustil s vervou. ,,Keď sa do niečoho dám, som veľmi rýchly. Urobiť album za 8 dní pre mňa nie je problém, mám všetko v hlave, stačí to len preniesť na papier," vysvetlil portálu Expres.

Zložil pieseň pre svojho zosnulého svokra Karla Gotta, s názvom si veľmi hlavu nelámal, volá sa Song for Karel (v preklade Pesnička pre Karla). Ide o inštrumentálnu skladbu bez spevu. ,,Myslím, že by sa Karlovi páčila, on miloval moju hudbu. Verím, že sa bude páčiť aj Dominike. Je to trochu niečo iné, ako sme hrali s kapelou Stratovarius, nie je to metal, je to romantické a veľmi melodické. Ale ja som romantik," odkázal Timo a potvrdil to ďalším počinom.

Zložil totiž pesničku pre svoju ešte stále zákonitú polovičku Dominiku, o ktorej tvrdí, že je jeho životnou láskou. Nečudo, pár tvorili vyše 20 rokov. Pieseň má tiež príznačný názov - You Broke My Heart (v preklade Zlomila si mi srdce). Pre Expres Timo povedal, že manželka by s ním rada žila, ale bojí sa stavov, ktoré spôsobuje jeho bipolárna porucha. ,,V lete som bol na tom psychicky veľmi zle a ona to už nechce zažiť. Sľúbil som jej, že pôjdem na liečenie, nájdem si doktora tu v Prahe," nevzdáva sa Fín.