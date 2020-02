Iránsky veliteľ bol zabitý: Zomrel pri zrážkach s opozičnými silami

Vplyvného veliteľa špeciálnych jednotiek Kuds, patriacich do elitných iránskych revolučných gárd, zabili v nedeľu pri zrážkach so sýrskymi opozičnými silami v Aleppe na severozápade Sýrie. O smrti Asghara Pášápúra v pondelok informovali iránske štátne médiá, na ktoré sa odvolala panarabská televízia al-Arabíja so sídlom v Dubaji.

Pášápúr bol "jedným z prvých, čo išli do Sýrie s Kásemom Solejmáním", uviedla štátna tlačová agentúra IRIB. Solejmání bol pokladaný za druhého najvplyvnejšieho muža islamskej republiky. Riadil špeciálne jednotky Kuds - zahraničnú vetvu iránskych Islamských revolučných gárd - a minulý mesiac ho zabil dron americkej armády pri útoku na medzinárodnom letisku v irackom Bagdade. Solejmání podporoval režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada a jeho boj proti opozičným silám - preto poslal tisíce členov jednotiek Kuds do Sýrie, kde pomáhajú sýrskym ozbrojeným silám a Asadovým milíciám a poskytujú im aj výcvik, dodala televízia al-Arabíja. Irán a Spojené štáty ako dlhoroční úhlavní nepriatelia sa dostali na pokraj vojny po útoku amerického dronu v Iraku, pri ktorom bol 3. januára usmrtený veliteľ jednotiek Kuds Solejmání. Päť dní po útoku na Solejmáního zaútočil Irán balistickými raketami na dve základne v Iraku, na ktorých sú umiestnené aj americké jednotky. Pri útokoch nikto nezahynul, niekoľko desiatok Američanov však utrpelo zranenia.