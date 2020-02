Výpoveď Miroslava Marčeka: Obhajca Aleny Zsuzsovej poukazuje na niekoľko nezrovnalostí

Obhajoba v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) chce poukázať na nezrovnalosti výpovedí Miroslava Marčeka v prípravnom konaní s podanou obžalobou.

"Do akej miery to ovplyvní proces, je na zvážení súdu," vyhlásil to obhajca obžalovanej Aleny Zsuzsovej. Štefan Neszméry v súvislosti s pondelkovou výpoveďou znalca z odboru balistiky pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.

"Nám od začiatku dnešného dňa ide o to, aby sa odstránili rozpory a rozdiely vo výpovediach Miroslava Marčeka a znaleckých dokazovaní," povedal s tým, že jeho otázky počas pojednávania smerovali k tomu, či na mieste vraždy neboli použité dve zbrane a či v dome nemohli byť dvaja páchatelia. "Išlo mi o to, či skutok spáchal Miroslav Marček, či tam bol ešte niekto iný, snažíme sa poukázať na určité rozdiely, ktoré sú v prípravnom konaní s podanou obžalobou," vysvetlil s tým, že Miroslav Marček na mieste činu pravdepodobne bol.

Dodal, že aj znalec poukázal na to, že na mieste sa našli tri strely, pričom dve z nich sa zhodujú. "U tretej je predpoklad, že nie je isté určiť, či to bolo z tej zbrane, z ktorej boli strieľané aj ostatné, mohla to byť druhovo iná zbraň," podotkol.

Za dôležité v prípade dokazovania považuje splnomocnenec poškodenej Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica aj majetkové pomery obžalovaného Mariana Kočnera. O akom novom zaistenom majetku predsedníčka súdu Ružena Sabová v pondelok hovorila, podľa vlastných slov zatiaľ nevie. Podotkol, že je zrejmé, že v priebehu obdobia, kedy bol Marian Kočner trestne stíhaný, poklesli niektorého jeho záväzky. Dodal, že verí, že aj to bude súd v procese akceptovať. "Zaujímajú nás všetky peniaze, ktorými Marian Kočner disponuje. To je v tomto konaní stále veľmi podstatné," zdôraznil.

Splnomocnenec poškodených Daniel Lipšic na snahu obhajoby poukázať na nezrovnalosti vo výpovedi Miroslava Marčeka reagoval tým, že obžalovaný si s odstupom času nemusí pamätať všetko rovnako presne. Lipšic s Kvasnicom sa zhodli, že sa výpoveď znalca do značnej miery zhoduje s tou Miroslava Marčeka.

Súdny znalec z oblasti kriminalistickej balistiky Miroslav Šimonič v pondelok pred súdom vypovedal, že náboje použité na vraždu novinára a jeho snúbenice boli upravované. Potvrdil tak výpoveď obžalovaného Miroslava Marčeka, ktorý sa ku vražde pred senátom ŠTS priznal.

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Z vraždy novinára a jeho snúbenice sú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Miroslav Marček. Marian Kočner si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. K vražde novinára sa priznal Zoltán Andruskó, ktorý je už za ňu právoplatne odsúdený. K samotnej streľbe sa priznal Miroslav Marček, v prípade je naďalej obžalovaný. Údajný objednávateľ Marian Kočner, sprostredkovateľka Alena Zsuzsová a jeden z vykonávateľov Tomáš Szabó naďalej trvajú na svojej nevine.