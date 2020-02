Pitva Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27) odhalila desivé detaily: Nepomohla by im ani okamžitá pomoc

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa v pondelok čítali pitevné správy zavraždených - novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Vyplýva z nich, že zomreli okamžite na následky svojich strelných poranení. Správy čítal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Kuciak bol zastrelený dvoma strelami do hrudníka, Kušnírová bola zastrelená jednou strelou do hlavy. Obaja zomreli okamžite a podľa správ by im nepomohla ani okamžitá lekárska pomoc.

Momentálne na súde vypovedajú traja znalci, ktorých navrhla obhajoba Aleny Zsuzsovej. Dvaja znalci sú z odboru kriminalistickej balistiky a jeden z odboru chémie, ktorý skúmal povýstrelové splodiny na telách obetí.

Z vraždy novinára a jeho snúbenice sú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Miroslav Marček. Marian Kočner si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. K vražde novinára sa priznal Zoltán Andruskó, ktorý je už za ňu právoplatne odsúdený. K samotnej streľbe sa priznal Miroslav Marček, v prípade je naďalej obžalovaný. Údajný objednávateľ Marian Kočner, sprostredkovateľka Alena Zsuzsová a jeden z vykonávateľov Tomáš Szabó naďalej trvajú na svojej nevine.