Hancko po zranení opäť behá po trávniku: Mám chuť a baví ma to

Po dvoch mesiacoch v akcii! Zranenie kolena vyradilo Dávida Hancka (22) v závere ligovej jesene zo zostavy pražskej Sparty.

Ľavý obranca hosťuje na Letnej z talianskej Fiorentiny, ale za pol roka stihol odohrať iba deväť zápasov. Na sústredení v španielskej Marbelle sa dostal proti domácemu tímu opäť na trávnik. Návrat si spestril rýchlym gólom už v deviatej minúte.

„Som rád, že som mohol znovu nastúpiť. Je úžasné byť po 60 dňoch bolesti a nečinnosti v plnej tréningovej záťaži. Mám chuť a baví ma to. Chcem na sebe pracovať a odohrať za Spartu celú jarnú časť. Sú tu ešte fyzické i herné nedostatky, no verím, že časom sa to zlepší,“ povedal pre klubovú televíziu.

Teší sa aj reprezentačný tréner Pavel Hapal. O necelé dva mesiace čaká národný tím domáci barážový zápas s Írskom o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy. Ľavých obrancov na rozdávanie určite nemá. Hancko nepustil na tento post počas kvalifikácie nikoho iného. Sparta má však s prievidzským rodákom smelý plán. Proti Marbelle ho nasadil tréner Václav Jílek na post pravého stopéra.

„Rudí“ intenzívne hľadajú hráča na túto pozíciu. Miesto ľavého stredného obrancu drží pevne v rukách iný David – Lischka. K nemu by športový riaditeľ Tomáš Rosický rád priradil slovenského Dávida – Hancka. Nebol by to pre neho zrovna komfortný post, pretože by musel hrať ako ortodoxný ľavák viac cez nohu.

„Stopér, to je pre mňa niečo nové, a nie práve jednoduché. Nie som na to ešte zvyknutý. Je to však vec cviku a súhry. Rád by som na tomto mieste hrával aj v lige. Chcem sa presadiť. Záleží na tréneroch. Snažím sa ich presvedčiť, že na to mám,“ vyhlásil sebavedomý Hancko.

Zmena pozície pre slovenského reprezentanta je jednou z alternatív, ktorú si chce Sparta počas zimnej prípravy vyskúšať. Tréner Jílek ešte nevyriekol konečný verdikt. Ak by sa rozhodol v strede obrany pre Hancka, definitívne by odpísal ďalšieho Slováka Lukáša Štetinu. Ten sa po sľubnom rozbehu do sezóny ocitol v základnej zostave pražského klubu naposledy prvý septembrový deň minulého roka. Zvyšných dvanásť ligových zápasov sa na ihrisko už nepozrel.

Prečo ešte nemá Dávid dres Ronalda?

Hancko je vášnivým zberateľom dresov. Napriek mladému veku ich má už niekoľko desiatok. A nie hocijakých. Vynímajú sa medzi nimi aj zvučné futbalové mená. V rozhovore pre klubové rádio Sparty Praha prezradil, prečo mu ako kmeňovému hráčovi talianskej Fiorentiny chýba v zbierke zatiaľ dres Cristiana Ronalda. „Veľmi som ho chcel získať. Lenže v mojom prvom zápase proti Juventusu som nehral. A kabínu máme na inom poschodí ako súper. Na jar som už proti nemu nastúpil. Prehrali sme a Juventus získal titul. Pre oslavy bol prístup do šatne majstra nemožný, tak mi doma visí aspoň fotografia s ním.

JEHO PÄŤ NAJCENNEJŠÍCH SKALPOV

1. Milan Škriniar reprezentácia SR

2. Marek Hamšík reprezentácia SR

3. Gareth Bale reprezentácia Walesu

4. Giorgio Chiellini Juventus Turín

5. Aleksandar Kolarov AS Rím