Snúbenci Gregušová a Cimarro v Hollywoode: Kúzelný narodeninový darček od telenovelového sexsymbolu

Môžu byť dokonalejší? Snúbenci Bronislava Gregušová (28) a Mario Cimarro (48) pôsobia ešte zaláskovanejšie ako na začiatku vzťahu. Dvojica sa dala dokopy po hercovej návšteve Slovenska v roku 2018 a v novembri 2019 nasledovali zásnuby.

Spoločný život v Paraguaji, zásnuby v exotickej Brazílii a teraz Kalifornia! Kubánec Mario Cimarro so slovenskou snúbenicou Bronislavou Gregušovou sa vôbec nenudia. Len čo skončila tanečná šou, kde bol jedným z porotcov, presunuli sa do Kalifornie. Hoci je misska ďaleko od rodiny, sviatky a posledné dni roku 2019 si chcela užiť aspoň s hercom. Všetko ale prekazila choroba.

"Sviatkovať a cestovať chorá je celkom náročné. Myslela som si, že sa konečne naučím lyžovať (keďže vlani som zvládla “až “ jednu lekciu vo Švajčiarsku) každopádne choroba ma zlomila a okrem tohto jediného “výstupu” som 30.12. behala po doktoroch a potom som v teplotách preležela celý čas v posteli na hoteli. Nuž, niektoré veci sa nedajú naplánovať," napísala Bronislava ešte 4. januára.

Snúbenec Mario Cimarro však nezaháľal a do mesiaca jej pokazené sviatky vynahradil magickým narodeninovým prekvapením. Párik navštívil filmové štúdiá v Hollywoode a ukázalo sa, že aj v sexsymbole z telenoviel drieme dieťa! "Kto ma pozná vie, že ja milujem Harryho Pottera. Pamätám si ako každé Vianoce (lebo vtedy vychádzal) som okrem iného dostávala od mojich milovaných rodičov knihu HP pod stromček na Vianoce, už vtedy to bol pre mňa zázrak - ocitnúť sa (hoci len v predstavách) v čarodejníckom svete.... a teraz to bolo ako naozaj. Bol to rozprávkový deň. Ďakujem, láska moja," vyznala sa na Instagrame Cimarrovi Bronislava.