Gregušová po zásnubách s Cimarrom: Stretnutie so sokyňou zo Skrytej vášne!

Kubánsky herec Mario Cimarro (48) tvorí pár s modelkou Bronislavou Gregušovou (27) vyše roka. Dvojica sa dala dokopy pár mesiacov po jeho návšteve na DOD Markízy v roku 2018.

Párik, ktorému fandí každá romantická duša zaťažená na telenovely, sa zasnúbil začiatkom novembra. Kubánsky fešák Mario Cimarro a slovenská misska a modelka Bronislava Gregušová navyše pred pár dňami oslávili okrem zásnub aj ďalší míľnik - prvé výročie svojho vzťahu. Podľa príspevku Slovenky sa dali dokopy 21. novembra 2018.

Krátko na to prišlo stretnutie, pri ktorom by zatajila dych nejedna fanúšička kolumbijskej telenovely Skrytá vášeň. "Nádherné poobedie plné spomienok s mojou @bronigregus," napísal Cimarro v rámci príspevku na Instagrame, do ktorého zahrnul aj herečku Lorenu Meritano (49).

Fanúšikovia telenovely si herečku hneď spoja so záporáčkou Dinorou Rosales, ktorá v Skrytej vášni bojovala o lásku Maria Cimmara. Po boku Loreny si totiž zahral sexi Juana Reyesa. A hoci stvárnila postavu, ktorú každý nenávidel, v súkromí je to milá a silná žena, ktorá si prešla ťažkým bojom s rakovinou. Na jej dobrom výzore akoby sa choroba ani nepodpísala. To všetko vďaka úsmevu, ktorý nestrácala ani v tých najhorších chvíľach. Mladá Slovenka si stretnutie so "sokyňou" Dinorou nevedela vynachváliť. "Také pekné poobedie. Mimochodom, nepokúsila sa mi ukradnúť snúbenca. @lorenameritanooficial si milá osoba s veľkým srdcom," napísala k spoločnej fotke pobavená Bronislava.