Od januára platia prísnejšie podmienky na získanie pôžičiek na bývanie: Na akú hypotéku stačí váš plat?

Financovať kúpu nehnuteľnosti zo svojho vrecka si môže dovoliť málokto. Podmienky na získanie úveru na bývanie sa však neustále sprísňujú. Peniaze v plnej výške ceny bytu či domu dávnejšie nedostanete. Zvyšuje sa suma, ktorá vám musí zostať, keď vám stiahnu z účtu splátky pôžičiek. Centrálna banka tak pribrzďuje už dlhšie Slovákov v zadlžovaní a podľa odborníkov to robí pre naše dobro. Akú maximálnu sumu si môžete požičať podľa nových pravidiel?

Od začiatku roku centrálna banka opäť sprísňuje podmienky na získanie úverov, teda aj hypoték. „Od januára sa sprísnili podmienky a každému, kto chce hypotéku, musí zostať z čistého príjmu po odpočítaní mesačnej splátky úveru väčšia rezerva,“ upozorňuje Maroš Ovčarik, generálný riaditeľ Partners Investments. Výška splátok úverov tak môže byť maximálne 60 % čistého príjmu po odrátaní životného minima. V minulosti bola hranica 80 %. Národná banka Slovenska postupne sprísňuje podmienky na získanie pôžičiek nie z rozmaru, ale pre dobro klientov.

„Jednoducho, štát nechce, aby si ľudia brali úvery, ktoré siahajú na strop ich finančných možností a boli tak so svojimi mesačnými výdavkami na hrane. V budúcnosti by ich to mohlo dobehnúť a mali by veľký problém,“ upozorňuje Eva Šablová, riaditeľka pre úvery vo Fingo.sk. Pravidlá sú síce sprísnené, ale na druhej strane sa dá k peniazom dostať výhodne. „Ak však máte požadovaný objem vlastných zdrojov, hypotéku dnes môžete získať s historicky najnižšími úrokovými sadzbami,“ uviedla Lýdia Žačková z Poštovej banky. Banky sa totiž stále predbiehajú, ktorá ponúkne výhodnejší úrok.

Maximálna výška pôžičky

Jednotlivec

Čistý príjem: 750€

Životné minimum: 210,20 €

Rezerva (40 %): 215,92 € (750 - 210,20) x 0,4

Možná splátka úveru: 323,88 € (750 - 210,20 - 215,92)

Možný úver 47 000 € (splatnosť 25 rokov, úroková sadzba 1 %)

Manželský pár bez detí

Súčet čistých príjmov: 1 500€ (manžel + manželka)

Životné minimum: 356,84 €

Rezerva: 457,28 €

Možná splátka úveru: 685,88 €

Možný úver: 143 000 € (splatnosť 25 rokov, úroková sadzba 1 %

Manželský pár s 1 dieťaťom

Súčet čistých príjmov: 2 000€ (manžel + manželka)

Životné minimum: 452,80 €

Rezerva: 618,88 €

Možná splátka úveru: 928,32 €

Možný úver: 192 000 € (25 rokov, úroková sadzba 1 %)

Čo sa zmenilo od januára 2020

Eva Šablová, riaditeľka pre úvery vo Fingo.sk

Od 1. 1. 2020 sa postupne bude zvyšovať povinná finančná rezerva, ktorá vám musí ostať po odpočítaní všetkých vašich splátok hypotéky, pôžičiek, kreditných kariet či povoleného prečerpania.

Celková suma splátok vašich úverov po odpočítaní životného minima bude môcť dosiahnuť maximálne 60 % z vášho príjmu (do 31. 12. 2019 to bolo až 80 %)

Koho sa to dotkne

Zmenu pocítia najmä domácnosti s nižšími príjmami, ktoré majú výdavky na hrane. Podľa nových pravidiel sa im hypotéku v predpokladanej výške nemusí podariť získať.

Pozor na nepotrebné pôžičky

Výraznejšie sa zhoršia možnosti ďalšieho úverovania osobám, ktoré už nejaké úvery splácajú. V tomto kontexte si treba dobre rozmyslieť a zvážiť, na aký účel a či vôbec si zobrať úver.





Čo by ste mali vedieť hypotékach

Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ Partners Investments

Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ Partners Investments

Banky dnes vyžadujú 20 % z ceny nehnuteľnosti vo forme vlastných zdrojov. Táto situácia sa dá vyriešiť aj tak, že namiesto vlastných zdrojov človek banku požiada o pôžičku, ktorá nie je ručená touto nehnuteľnosťou. To všetko za predpokladu, že banka pôžičku schváli a umožní to aj nový ukazovateľ DTI.



Čo to znamená?

Je to ukazovateľ, ktorý stanovuje maximálnu výšku všetkých úverov v banke v pomere k čistému príjmu. Takže, súčet všetkých úverov v banke (vrátane nového úveru) musí byť menší ako osemnásobok čisté

ho ročného príjmu žiadateľa (vzorec je: čistý príjem x 12 x 8).

Aké sú dnes úroky?

Aktuálne sú úroky bánk na úrovni jedného percenta. Najnižšie ponuky sú však výrazne nižšie ako jedno percento a blížia sa k pol percentu.



Pôjdu hypotéky ešte nižšie?

Vyzerá to, že hypotekárny boj bánk naďalej pokračuje. Takže sa dá očakávať, že úrokové sadzby by ešte mohli znížiť aj niektoré ďalšie banky.



Čo fixácia, aká je najlepšia?

Podľa môjho názoru je minimum 5-ročná fi xácia, čo by som ako klient akceptoval. Ideálna je čím dlhšia fixácia za predpokladu, že aj pri dlhších fi xáciách banka ponúkne sadzbu okolo jedného percenta.