Producent Peter Núñez o Vajdovej v Zem spieva: Prečo som dal Petre šancu

Podal jej pomocnú ruku! Režisér a producent Peter Núñez (49) sa autorsky podpísal pod mnohé známe televízne projekty a folklórna šou Zem spieva je jednou z nich.

Svoje miesto v nej dostala aj herečka Petra Vajdová (34), ktorá po alkoholovom škandále a búrlivom období začala novú životnú etapu. Za to, že sa opäť objavila na obrazovke, vďačí práve spomínanému režisérovi, ktorý dal herečke šancu vrátiť sa na výslnie. Paradoxne však jeho ponuku najprv neprijala s otvorenou náručou.

Petra Vajdová si zavarila v auguste pred troma rokmi, keď nafúkala za volantom. Následne sa stiahla z očí verejnosti a odišla na protialkoholické liečenie, kde stretla - teraz už manžela - Martina, s ktorým má sedemmesačného synčeka. Po takmer dvojročnej pauze sa vrátila do Slovenského národného divadla a prikývla aj na ponuku od RTVS na účinkovanie v šou Zem spieva. Režisér Peter Núñez tak Petre pomohol postaviť sa na vlastné nohy.

„Neuveriteľne očistil moje meno a my sme mu s mojou rodinou nesmierne vďační. Pozerám Zem spieva, je to pre mňa najkrajší projekt, ktorý momentálne beží. On je neskutočný človek a ja mu veľmi ďakujem za to, že očistil moje meno a dal mi príležitosť,“ chrlila chvály na producenta herečka v Dámskom klube. „Bolo úplne prirodzené, že ponuku dáme Petre. V našej brandži to funguje tak, že keď máte veľa práce, tak vás všetci zahŕňajú ponukami. A keď ste na spodku sínusoidy, tak o vás ani pes nezakopne. Je logické zaoberať sa aj ľuďmi, ktorým momentálne práve nejde karta,“ povedal Novému Času Núñez.

Videli sa prvýkrát

Namiesto radostného prikývnutia na spoluprácu však producent spočiatku narazil na múr nedôvery. „Petra bola najprv trošku nedôverčivá, opatrná, stiahnutá do seba. Ale na konci už mala iskričky v očiach. Na stretnutí sme sa videli prvýkrát a bolo veľmi vecné. Povedal som jej, o čo ide, čo od nej chceme a aké sú podmienky. Ona to urobila a malo to výborný ohlas,“ vysvetlil režisér, ktorý nemal obavy, že diváci si budú Petru spájať s jej prešľapmi z minulosti.

„Ak by som sa nechal zväzovať takýmito obavami, bol by som neslobodný. Nech hodí kameňom, kto je nevinný. Petra už zaplatila snáď až príliš vysokú cenu za to, čo spravila a je načase sa k nej správať normálne,“ obhajuje Vajdovú Núñez, ktorý ju už stihol obsadiť aj do ďalšieho projektu. „V Rumunsku chystáme nový film. Práve prebieha ďalšia fáza kastingov a doťahujeme formálne veci. Je to výborná romantická komédia V lete ti poviem, ako sa mám. Petra tam už má svoju pozíciu sľúbenú. Ak to vyjde, budem sa tešiť,“ prezradil detaily režisér, ktorý nedávno dokončil kinohit Príliš osobná známosť.