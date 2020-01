Všetko mohlo byť úplne inak?! Šokujúce odhalenia o smrtiacom víruse z Wu-chanu

Oneskorená reakcia Číny na odhalenie výskytu nového koronavírusu len zhoršila jeho šírenie. Povedal to v piatok podľa agentúry AFP jeden z popredných predstaviteľov stredočínskeho veľkomesta Wu-chan, ktoré je považované za ohnisko nákazy.

Novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS a od vlaňajšieho decembra sa šíri z Wu-chanu, sa vo svete nakazilo už takmer 10 000 ľudí. V samotnej Číne evidovali v piatok 9 692 potvrdených prípadov nákazy a 213 úmrtí. Potvrdené prípady infikovaných okrem Číny hlásili z vyše 20 krajín.

Medzi používateľmi sociálnych sietí v Číne rastie hnev na to, ako sa k situácii postavili úrady vo Wu-chane. Tamojších predstaviteľov kritizujú za to, že informácie o víruse zadržiavali až do konca roka 2019, napriek tomu, že o nákaze vtedy vedeli už celé týždne, píše AFP.

"Momentálne som v stave viny, výčitiek svedomia a obviňovania sa... Ak by sa zaviedli prísne bezpečnostné opatrenia skôr, výsledok by bol lepší ako je teraz," povedal Ma Kuo-čchiang, tajomník čínskej Komunistickej strany vo Wu-chane, v rozhovore pre štátnu televíznu stanicu CCTV.

V dôsledku vypuknutia nákazy uzavreli 23. januára Wu-chan a ďalšie okolité mestá v ležiace v provincii Chu-pej. Dopravné obmedzenia postihli v oblasti 56 miliónov ľudí, ktorým bolo znemožnené kamkoľvek vycestovať.

Ma Kuo-čchiang uviedol, že k takýmto opatreniam mali úrady pristúpiť prinajmenšom o desať dní skôr. "Myslím si, že ak by sme v tom čase prijali také opatrenia, epidémia by mala menší rozsah a nedospela by do súčasnej situácie," dodal.