Zo služobky do karantény: Dvaja Slováci čakajú na výsledky testov na koronavírus, je zdrojom nákazy netopier?

Dorazil smrtiaci vírus už aj k nám? Návrat dvoch Slovákov (35, 39) z pracovného pobytu v Číne, kde montovali strojové zariadenia, sa skončil karanténou v nemocnici!

Obaja muži síce pracovali až 1 500 km od epicentra vírusu, no nechceli podceniť malátnosť a škriabanie na priedušnici, ktoré začali pociťovať už počas letu domov.Hneď po vystúpení na letisku vo Frankfurte nad Mohanom absolvovali lekárske vyšetrenie, odkiaľ boli nasmerovaní rovno do nemocnice na Slovensku, kde lekári zisťujú, či netrpia obávaným koronavírusom.

Strach z nebezpečného vírusu majú od štvrtkovej noci v obci Kolárovice (v okr. Bytča), odkiaľ Slováci vracajúci sa zo služobnej cesty v Číne pochádzajú. „Sú to mladí chlapi, dostanú sa z toho, to iba starší ľudia na to umierajú, nie?“ pýtal sa nás dôchodca z obce, v ktorej sa od rána o ničom inom nehovorí. Zamestnankyne obecného úradu nedostali z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva žiadne varovanie a podľa informácií starostu obce Jozefa Hruštinca tak v dedine ani nevedia, aké opatrenia majú prijať v prípade, že sa vírus potvrdí.

18 hodín v aute

Hoci všetci pasažieri na palube boli v poriadku, iba šiesti mali vyššie teploty, zo slovenských občanov sa príznaky horúčky objavili u dvoch. Obaja muži (35, 39) hneď po vystúpení z lietadla absolvovali lekárske vyšetrenie vo Frankfurte nad Mohanom. Keďže však nevykazovali závažné známky akútneho respiračného ochorenia, odporučili im cestovať domov na Slovensko a nechať sa vyšetriť tam. Autom preto išli 18 hodín priamo na urgentný príjem do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline bez toho, aby sa osobne stretli so svojimi rodinami v Kolároviciach.

Panika v nemocnici

Správa o tom, že na urgentnom príjme sa nachádzajú dvaja muži s koronavírusom, vyvolala v nemocnici paniku. Hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková sa snažila verejnosť upokojiť tým, že muži s podozrením na koronavírus neprišli do styku s pacientmi ani so zdravotníkmi a priestory urgentného príjmu sú dekontaminované a vydenzifikované.

„Pacienti boli izolovaní ešte v prvej vstupnej čakárni, kde boli sami. Je pre nás však nepochopiteľné, ako mohli príslušné zložky letiska pacientov nechať odcestovať na Slovensko,“ krúti hlavou hovorkyňa s tým, že pacienti neboli hospitalizovaní a zamestnanci, ako aj návštevníci urgentného príjmu, okamžite dostali ochranné prostriedky, obleky, rúška. Lekári vybavovali popri mužoch už iba veľmi urgentné stavy. Po komunikácii s hlavným hygienikom pre Žilinský kraj boli muži ešte večer prevezení na infekčné oddelenie do Martina. Priestory v Žiline boli následne vydezinfikované ožarovaním.

Špeciálna starostlivosť

V martinskej nemocnici majú obaja pacienti vyhradený špeciálny priestor Kliniky infektológie a cestovnej medicíny, kde sú v karanténe a stará sa o nich až do nedele vyčlenený zdravotnícky personál, ktorý nebude ošetrovať žiadnych iných pacientov. Hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová uviedla, že obom mužom boli odobraté vzorky krvi, ktoré sú transportované do špeciálnych laboratórií v Berlíne, kde sa realizujú testy na koronavírus.

„Ich aktuálny stav je oproti štvrtku nezmenený. Ak sa ochorenie potvrdí, budeme postupovať podľa aktuálnych opatrení WHO a RÚVZ,“ uviedla Kapustová. Muži podľa jej vyjadrení javia iba známky ľahkej virózy, nemajú horúčku a nevyžadujú si intenzívnu liečbu. Tieto informácie potvrdili aj zdroje z okolia rodiny.

„Nemyslím, že je dôvod na nejakú paniku. Obaja sa vracali z postihnutej oblasti a zachovali sa k svojim rodinám zodpovedne, keď radšej išli preventívne do nemocnice. Hovoriť o nich ako o nakazených je zbytočná panika. Zvolili tento postup, aby náhodou k niečomu nedošlo. Zbytočne sa to nafukuje. Výsledky testov budú v nedeľu,“ povedal príbuzný jedného z mužov.

Podľa informácií kamarátov oboch mužov v piatok ráno obaja telefonovali s rodinami. „Cítia sa dobre a bez príznakov. Myslím si, že je to len zbytočná panika,“ povedala Novému Času príbuzná jedného z mužov. Za svojím príbuzným nemôže ísť až do nedele, keď výsledky z Berlína definitívne potvrdia alebo vyvrátia koronavírus.