Golonka dostal dres od samotného Putina: Veľmi si to vážim, doma si na mňa ani nespomenú

Toto nečakal! Legendárny slovenský hokejista Jozef Golonka dostal na nedávne 82. narodeniny cenný darček. Poslal mu ho prezident Ruskej federácie, ktorý tiež hrá hokej.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii povedal pre Nový Čas Golonka.

Dres s číslom 55 si Jozef Golonka prevzal na pôde Ruského veľvyslanectva v Bratislave z rúk veľvyslanca Alexeja Fedotova. „Keď mi z veľvyslanectva prišiel list, v ktorom ma pozvali na slávnostný obed, tak som zostal milo prekvapený. Dokonca mi ponúkli, že si sám môžem vybrať termín,“ prezradil bývalý skvelý útočník, ktorého sme zastihli v čakárni kardiooddelenia. „Som na rutinnej kontrole, nejde o nič vážne,“ vysvetlil Golonka a pokračoval: „Potešilo ma to, nebudem zapierať. U nás si na mňa nespomenuli a hľa - darček mi poslal ruský prezident!

Veľvyslanec mi dokonca tlmočil Putinov pozdrav. Vravel, že je to tak, že mu kládol na srdce, aby ma od neho pozdravil,“ pokračovala legenda, ktorá s hráčmi bývalého Sovietskeho zväzu zviedla nejednu hokejovú bitku. „Zaspomínali sme si na množstvo skvelých hokejistov z oboch reprezentácií. Či už na Ragulina, alebo Bobrova... Na ľade sme si nič nedarovali, ale po zápase sme boli kamaráti,“ pokračoval bývalý reprezentačný tréner slovenského tímu.

Pôjde do Ruska?

V Nočnej lige hrá nielen Putin, ale aj množstvo bývalých hokejových šampiónov. „Reč bola aj o možných exhibičných stretnutiach, či už u nás, alebo v Rusku. Ak by ma pozvali napríklad na zápasy Nočnej ligy, určite by som tam veľmi rád išiel. Do politiky sa nestarám, aj táto recepcia bola apolitická,“ zdôraznil Golonka. A čo legendárneho Žiletku momentálne najviac trápi? „Úroveň nášho hokeja a neúcta mladšej generácie voči nám starším. My sme tvorili slovenský hokej, bez nás by nebolo ani ich,“ uzavrela hviezda Slovana a československej reprezentácie.

Športová pomsta

Golonkova popularita vyvrcholila na svetovom šampionáte v roku 1969. Československo v dvoch emotívnych zápasoch zdolalo ZSSR, čo bola športová pomsta za okupáciu z predchádzajúceho roka. Pred druhým súbojom si niektorí hráči na čele s Golonkom na dresoch prelepili päťcípu hviezdu. Po týchto MS sa jeho kariéra v národnom tíme skončila.