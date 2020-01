Paulína Fialková pred šampionátom v Anterselve: Bude to ťažký oriešok

Slovenská biatlonová reprezentanta Paulína Fialková (27) sa v týchto dňoch pripravuje na svetový šampionát, ktorý sa od 12. - 23. februára uskutoční v talianskej Anterselve.

Po náročnom úvode sezóny, keď ju trápili zdravotné problémy dosiahla niekoľko kvalitných umiestnení a podľa vlastných slov je dobre pripravená na tohtoročný vrchol sezóny.

"Po zranení kolena v Östersunde som šťastná a vďačná za tie výsledky, ktoré prišli. Všetko sa to nesie v pozitívnej atmosfére a teším sa na MS. Myslím si, že som dobre pripravená a ešte nás čaká záverečné sústredenie v rakúskom Obertilliachu. Je to skoro moje domáce stredisko, veľmi dobre to tam poznám a vždy som sa tam dokázala kvalitne pripraviť," povedala Paulína Fialková na piatkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.

Rodáčka z Brezna zodpovedala aj otázku ohľadom jej aktuálneho zdravotného stavu. "Koleno nie je úplne stopercentné a možno už ani nikdy nebude. Treba s ním pracovať a denne cvičiť. Chcela by som sa poďakovať aj môjmu fyzioterapeutovi, ktorý sa stará o to, aby koleno zvládlo pretekový aj tréningový nápor," skonštatovala 27-ročná slovenská biatlonistka.

Paulína Fialková okrem iného opísala aj trať v Anterselve, ktorá podľa nej bude robiť problémy viacerým pretekárkam. "Anterselva je ťažký oriešok. Trate sú viac-menej tiahle, nie sú tam nejaké prudké stúpania alebo zjazdy. Každý meter sa musí 'odmakať' a je tam málo miest, kde si človek môže oddýchnuť. Strelnica je takisto náročná, pretože nasleduje po stúpaní a zvykne sa aj točiť vietor. Problémom je aj nadmorská výška, preto absolvujeme aj prípravu v Obertilliachu," povedala Fialková.

Tradične sa spoločne s Paulínou predstaví na vrcholnom podujatí aj jej sestra Ivona Fialková. Paulína verí, že aj jej sa v blízkej budúcnosti podarí dosiahnuť prelomový výsledok. "Priala by som jej to, pretože si to zaslúži. Veľmi dobre ju poznám, sme spolu nonstop, v lete trénovala tak ako ja a v tréningoch mi dýcha na chrbát. Určite na to má, ale bohužiaľ sa jej to zatiaľ nepodarilo pretaviť do veľkého úspechu. Sama poznám jej kvality a verím, že jej čas príde," pokračovala.

Paulína Fialková tiež priznala, že jej ambície sú tie najvyššie. Aktuálne figuruje v poradí Svetového pohára na deviatom mieste so ziskom 353 bodov. Doposiaľ dosiahla jedno pódiové umiestnenie, keď v nemeckom Ruhpoldingu skončila v stíhacích pretekoch na druhej priečke za suverénnou Nórkou Tiril Eckhoffovou. Na vlaňajších majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde jej najlepšie vyšli vytrvalostné preteky na 15 km, v ktorých obsadila piatu priečku. Pokiaľ by však zostrelila aj posledný 20. terč, bola by majsterkou sveta.