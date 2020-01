Bryantova († 41) manželka prehovorila: Srdcervúci odkaz do neba plný lásky a bolesti

Tri dni sa Vanessa Bryantová trúchliaca nad stratou manžela a dcérky zdržala verejných komentárov tragédie vrtuľníka v Kalifornii, pri ktorej prišlo o život až deväť ľudí.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii , ktorá sa jej v ťažkých životných chvíľach dostáva od tisícok ľudí z celého sveta. Rovnako iniciovala založenie fondu na podporu rodín, ktoré postihla nedeľňajšia tragédia.

"Ďakujem za všetky vaše modlitby. Veľmi ich potrebujeme. Sme absolútne zdrvení tým, čo sa stalo. Náhla smrť milujúceho manžela a úžasného otca našich detí a tiež našej prekrásnej Gianny, milujúcej dcérky a sestry Natalie, Bianky a Capri, s tým všetkým sa nedá len tak ľahko vyrovnať. Spolu trpíme aj s ďalšími rodinami, ktoré prišli o svojich blízkych a myslíme na nich vo svojich myšlienkach," vyhlásila Vanessa Bryantová. Jej srdcervúce vyhlásenie si pozreli už milióny ľudí.

Bryantovci by v apríli tohto roku oslávili 19. výročie svadby. Z ich manželstva vzišli štyri dcéry, tragicky zosnulá Gianna bola druhá najstaršia a po otcovi zdedila nadanie na basketbal. "Nenachádzam slová, ktoré by opísali môj smútok. Povzbudzuje ma iba poznanie, že Kobe a Gigi vedeli, že boli veľmi milovaní. Sme požehnaní tým, že sme ich mali vo svojich životoch. Želala by som si, aby s nami zostali naveky. Prišli sme o nich príliš skoro."

Kobe Bryant odohral 20 sezón za Los Angeles Lakers a s týmto tímom získal päť titulov v NBA. Lakers mali hrať v utorok proti mestskému rivalovi Clippers, ale z úcty k Bryantovi tento zápas odložili na neskorší termín. Líder Západnej konferencie NBA sa vráti do súťažného diania v piatok domácim duelom proti Portlandu. "Neviem, čo bude ďalej s našimi životmi bez Kobeho a dievčatka Gigi. Som si však istá, že nám budú zhora osvetľovať ďalšie životné cesty. Naša láska k nim je nekonečná a tým aj nezmerateľná. Tak veľmi si želám, aby som ich ešte raz mohla objať, pobozkať a žehnať im. Mať ich tu s nami naveky," vyznala sa Vanessa Bryantová zo svojich pocitov.

Zároveň požiadala o rešpekt fanúšikov aj médiá, aby sa mohla trochu viac zžiť s novou životnou realitou. Rodina zatiaľ oficiálne nezverejnila informácie o pohrebe, resp. verejnej rozlúčke s Kobem a Giannou Bryantovcami.