Top momenty markizáckej párty: Mokráňová s novým frajerom, Drobná sa nevedela od Šeba odtrhnúť

Odviazali sa! Na párty televízie Markíza vyvolala veľkú pozornosť fitneska a farmárka Lucia Mokráňová (27), ktorá zavítala medzi smotánku prvýkrát s novým priateľom Martinom Majdákom (40).

„Predtým so mnou nikde nebol, ale povedal, že so mnou ostane celý život, tak už nemá na výber,“ povedala Lucia. „Očarila ma svojím správaním, nie je to určite iba výzorom, ale celoživotným postojom,“ ospevoval svoju lásku Luciin frajer.

V dotykoch a objatiach im silno konkurovali speváčka Emma Drobná (25) a bývalý futbalista Filip Šebo (35). Všetky oči sa upierali aj na modelku Alexandru Gachulincovú (29) a herečku Karin Haydu (42). Speváčka Monika Bagárová (25) ukázala rastúce tehotenské bruško a svojich kolegov z brandže po dlhom čase potešil aj spevák Paľo Habera (57). Modelke Linde Nývltovej (37) nechtiac vykukla podprsenka.