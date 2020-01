Nevesta Lucia zo šou Svadba na prvý pohľad po prevalení sexvidea: Ďalšie šokujúce odhalenie!

Priznala ďalšie hriechy z minulosti! Inštruktorka detského plávania Lucia (30), ktorá momentálne hviezdi v obľúbenej markizáckej šou Svadba na prvý pohľad, by najradšej vymazala z pamäte aj zo života pornovideo, ktoré nakrútila pred ôsmimi rokmi.

To však nie je jediný „kostlivec v skrini“, ktorého ukrývala. Podnikateľ Ivan (39), za ktorého sa v šou vydala, totiž musel poriadne predýchavať, keď sa dozvedel o drogovej minulosti svojej manželky, ktorá bola kedysi pekný kvietok. Nevesta, ktorá svoje áno pred oltárom vyslovila s plačom, tak mala opäť čo vysvetľovať. Televízna svadba Lucie a Ivana má už od začiatku smutno-trpkú príchuť. Nevesta totiž v minulosti nakrútila porno a nafotila sériu šteklivých fotografií.

Dodnes to ľutuje a za týmto hriechom spred ôsmich rokov sa snaží urobiť hrubú čiaru. To však nie je jediná čierna škvrna v jej živote.

„To video bola najväčšia chyba v mojom živote, ktorú by som chcela úplne vymazať, ale, samozrejme, to bolo podmienené aj tým, že som mala problémy s drogami. Chcela som si aj ublížiť, lebo som to psychicky nevedela zniesť,“ priznala bez okolkov Lucia, ktorú však čakala ďalšia ťažká úloha, a to povedať pravdu manželovi.Novinky, ktoré mu boli predostreté musel však poriadne rozdýchavať. „Dozvedel som sa niektoré veci o Luciinej minulosti.prizná zronený.

Zničený ženích

Ivan mal čo robiť, aby tieto informácie, ktoré mu vyrazili dych, spracoval. O nič lepšie to však nezobrala ani samotná Lucia, ktorá si je vedomá svojej temnej minulosti, no snaží sa už o nový život. „Ivan sa hodil na zem a nešťastne povedal, že ,čo ste mi to, preboha, našli!‘ Mňa to dosť zabolelo, pretože ja som mu hovorila, že som nemala jednoduchú minulosť a chcela som mu to povedať a byť voči nemu fér, aby sa to nedozvedel z iných strán,“ obhajovala sa nešťastná nevesta, ktorá po manželovej reakcii plakala.

„Pre mňa je dôležité, aby prijal moju minulosť. Neviem ju totiž vymazať, ani zmeniť. Akonáhle ma začne niekto zhadzovať, alebo do toho veľmi vŕta, tak to nemôže byť môj partner.“ Vyzerá to teda tak, že pretečie ešte veľmi veľa vody, kým si dvojica k sebe nájde cestu a nebudú manželmi len formálne. „Neviem, čo bude ďalej, budeme spolu, pôjdeme ďalej, skúsime to. Bolo to šokujúce, ale chcem ísť ďalej, len som to potreboval stráviť,“ vysvetlil Ivan, ktorý vie, že zbližovanie bude trvať ešte nejaký čas aj preto, že Lucia v predošlom vzťahu veľmi trpela.