Ján a Gál sa dohodli na zníženom treste: Za bratovraždu 15 rokov

Už poznajú svoj trest. Súrodenci z Lendaku (okr.Kežmarok), ktorí vlani v júli na salaši v Toporci (okr. Kežmarok) zavraždili svojho brata Michala († 32), sa k činu priznali.

To Gálovi (40) a Jánovi (44) na základe dohody o vine a treste vynieslo 15-ročné tresty, ktoré sú už právoplatné.

Drastickej vražde predchádzala oslava narodenín ďalšieho brata Štefana. Počas nej došlo k prudkej hádke, ktorú podľa súdu vyprovokoval Michal. Vrahovia, ktorí sú už právoplatne odsúdení, potužení alkoholom najskôr Michala vyniesli zo salaša vonu a tam ho udierali do hlavy. Potom jeden z nich išiel do budovy pre nôž s dvanásťcentimetrovou čepeľou a dvakrát ho bodli do hrudníka. Svoju obeť napokon ešte kopali do brucha. Michal zomrel namieste. Bratia zjavne svoj čin oľutovali a na súde pôsobili zlomeným dojmom.

Hrozil im minimálne 20-ročný trest, ale tým, že sa priznali a kladne zodpovedali desať otázok predsedu senátu, dostali na základe dohody s prokurátorom, ktorú schválil senát, trest pod spodnou hranicou. “Tento trest je z pohľadu prokuratúry adekvátny. Schváli ho aj senát, takže je všetko v súlade so zákonom,” uviedol prokurátor Michal Bačo. Na súd prišla ja vdova po Michalovi, Lenka (33), ktorá zostala sama so štyrmi maloletými deťmi. “Musela som predať 400 oviec, aby som mohla splatiť spotrebný úver. Hypotéka vo výške 26-tisíc mi ešte zostala nesplatená. Ján mi napísal dopis z väzenia. Chcel, aby som ho prišla navštíviť. To som ale odmietla,” vyznala sa Lenka. Keď odsúdených odvádzali, Gál dal najavo, že ho ohavný čin mrzí. “Je mi to ľúto,” povedal pri odchode do výkonu trestu.