Úspešná dídžejka skočila zo 14. poschodia: Za mesiac zažila dva rozchody

Lucy Stone († 38) z anglického mesta Chelmsford bola úspešná dídžejka, ktorá hrala vo vychytených kluboch ako Ministry of Sound či HedKendi.

Pred piatimi rokmi sa s priateľom Andrem presťahovali do Spojených arabských emirátov, kde mala množstvo ponúk. S Andrem sa v auguste po dlhoročnom vzťahu rozišli. Len pár týždňov na to sa dala dokopy s mužom menom JJ, ich románik však vydržal len týždeň. Lucy povedala svojim nadriadeným, že si po rozchode potrebuje zobrať voľno a 2. septembra priletela do Londýna.

Večer strávila s kamarátkou, dídžejkou Katie Hopkins, známu ako Katy Smiles. Na druhý deň rodina nahlásila, že Lucy je nezvestná - popoludní príbuzným napísala, že má samovražedné myšlienky a odvtedy ju nevedeli dostihnúť. Na život si siahla pár hodín po odoslaní správ - skočila zo 14. poschodia londýnskej budovy. Lucy utrpela nezvratné devastačné poranenia a pokusy o oživenie boli neúspešné.

Dídžejku identifikovali podľa tetovaní. Kate, ktorá s ňou bývala v Abú Dabí predtým, ako Lucy zobrala novú prácu v Katare, je stále otrasená. ,,Bola úžasná, ako lúč svetla v mojom živote, nenahraditeľná kamarátka. Jej náhla smrť ma zdrvila," cituje The Sun jej stanovisko. ,,Jej kariéra bola neskutočná, bola na špici, pracovala pre najlepšie kluby a promotérov."

Lucy kvôli kariére veľa cestovala. ,,Práca v hudobnom biznise, v ktorom sa pohybujeme, vie byť ťažká a viesť k osamelosti. Priala by som si, aby som vedela, ako veľmi ju to ubíjalo," vyjadrila sa. Smrť dídžejky teraz po vyšetrovaní uzavreli ako samovraždu.

,,Pracovala dlhé hodiny a presúvala sa kvôli tomu stovky kilometrov po Emirátoch. Bola unavená a vyčerpaná, ale aj tak nasadila statočnú tvár, keď sa stretla s Katie. Bola očividne smutná a napísala rodine, že si plánuje siahnuť na život. Príbuzní sa ju zúfalo snažili zastihnúť. Bohužiaľ, nikto ju nedokázal nájsť, kým nebolo príliš neskoro. Lucy sa zabila, skočila z balkóna," zhrnul koroner Jonathan Stevens.