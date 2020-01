Vláde dochádza trpezlivosť: Návrh UNAS na zľavy z mýta je v rozpore s európskou legislatívou

Návrh Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) na poskytovanie zliav z mýta je v rozpore s európskou legislatívou.

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady môžu totiž členské štáty zaviesť zľavy z poplatku za infraštruktúru pod podmienkou, že nepresiahnu 13 % poplatku za infraštruktúru, ktorý platia rovnocenné vozidlá, ktoré nemajú nárok na zľavu alebo zníženie poplatku. Vyplýva to z informácie o návrhu UNAS, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.

Návrh UNAS hovorí o tom, že pri počte najazdených kilometrov počas kalendárneho roka nad 5000 by pri nákladných vozidlách do 12 ton predstavovala zľava 18 %. Pri prejdení väčšieho počtu kilometrov sa zľava zvyšuje, pričom ak prejde nákladné vozidlo 50 000 kilometrov, mala by byť 26-percentná. Pri nákladných vozidlách nad 12 ton, ktoré najazdia počas roka nad 60 000 kilometrov, by mala zľava predstavovať 27 %. "V prípade prijatia návrhu UNAS dôjde k porušeniu smernice, ktoré môže viesť k infringementu zo strany Európskej komisie," zdôraznil rezort dopravy v materiáli.

Vláda v stredu schválila návrh nariadenia z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý je výsledkom rokovaní medzi zástupcami rezortu dopravy a autodopravcami v januári tohto roka.

Nariadenie reaguje na potrebu úpravy systému zliav zo sadzby mýta na vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3500 kilogramov, ktoré nie je určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča za kilometre najazdené po vymedzených úsekoch pozemných komunikácií.

Množstevné zľavy z mýtnych sadzieb za najazdené kilometre sa podľa návrhu majú poskytovať od prvého najazdeného kilometra v kalendárnom roku. "Ustanovuje sa, že do výpočtu percentuálnych zliav za najazdené kilometre sa započítavajú aj kilometre najazdené vozidlom za obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020," uvádza sa v materiáli. Nariadenie vlády by malo byť účinné od 1. júla 2020.

Návrh má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny na podnikateľské prostredie. Predpokladajú sa jednorazové výdavky vo výške 99 568 eur z dôvodu zmenového konania medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a SkyTollom, prevádzkovateľom systému výberu mýta v súvislosti so zmenou nastavenia systému poskytovania množstevných zliav za najazdené kilometre. Vplyv na verejné financie vychádza aj z predpokladaného zníženia príjmov z výberu mýta a z predpokladaných zvýšených prevádzkových nákladov na tento systém v roku 2020. Zároveň je zohľadnený negatívny vplyv na verejné financie v nasledujúcich rokoch z dôvodu predpokladaných zvýšených výdavkov na prevádzku systému výberu mýta, a tiež z dôvodu predpokladaného zníženia príjmov z výberu mýta.

Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia prijalo návrh rezortu dopravy na zľavy zo sadzieb mýta od prvého kilometra. Na konci roka by sa malo spočítať, do ktorej zľavy kamión patrí, a podľa toho sa spätne aplikuje zľava od prvého kilometra. Oproti súčasnému stavu by sa mal týmto návrhom objem zliav viac ako zdvojnásobiť. Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) túto alternatívu odmietla a ministerstvu dopravy predložila vlastný návrh.