Lobotka je konečne s Danielou a svojou dcérkou: Nádherná fotografia hrdého otca

Stanislav Lobotka sa konečne sa dočkal vytúženého momentu.

Slovenský futbalista je konečne doma pri svojej dcére. Stanislav Lobotka (25) sa po prestupe do SSC Neapol konečne na pár hodín vrátil na Slovensko. Dôvodom jeho návštevy bola jeho dcérka Linda, ktorá nedávno prišla na svet.

„Veľmi sa na neho tešíme. Dúfame, že ho pustia, lebo ešte stále to nie je isté. Voláme si niekoľkokrát denne, posielame fotky, videá. Aj na videohovoroch sme. Veľmi sa na Lindušku teší," povedala nedávno Novému Času šťastná mamička Daniela Nízlová. Konečne sa teda otca a partnera obe dočkali. Síce len na jeden deň, no čoskoro sa to všetko zmení.

"Ahoj ocko, vidíme sa v Neapole," napísala k jednej z fotografií s Lobotkom a Lindou na sociálnej sieti Nízlová.