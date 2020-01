Marián Hossa spomína na velikána: Kobe († 41) mi daroval dres s venovaním!

Je v šoku! Správy o tragickej smrti svetovej basketbalovej hviezdy Kobeho Bryanta († 41) poriadne zaskočili aj slovenskú hokejovú ikonu Mariána Hossu (41).

Trojnásobný víťaz NHL má vo svojej zbierke podpísaný dres s venovaním Bryanta ešte z čias jeho začiatkov v NBA! Hoci sa osobne nikdy nestretli, ich športové kariéry začínali v rovnakom období pred vyše dvadsiatimi rokmi.

Slovenská hokejová ikona Marián Hossa je totiž iba o pol roka mladší ako už tragicky zosnulý basketbalista Kobe Bryant. „On začal profesionálnu kariéru v NBA o rok skôr ako ja tú hokejovú. Bol iba o pol roka starší ako ja. Je to strašná tragédia, keď taký mladý človek takto tragicky zahynie a ešte aj so svojou dcérkou. Chcel by som aj touto formou vyjadriť úprimnú sústrasť celej jeho rodine a všetkým pozostalým z leteckého nešťastia,“ povedal pre Nový Čas smutným hlasom trojnásobný víťaz NHL Marián Hossa, ktorý sa tak pridal k ďalším svetovým športovým celebritám, ako sú Ovečkin, Djokovič, Federer, ktorí vzdávajú hold Bryantovi.

Slovenský hokejista bude mať doživotne aj pamiatku na basketbalovú legendu. „Keď som na začiatku pôsobil v NHL v drese Ottawy, tak náš prezident klubu mal kontakty s tímom LA Lakers. Tak som ho požiadal o podpísaný dres vychádzajúcej superstar Kobeho Bryanta. Keď mi neskôr dres prišiel odovzdať, tak som neveril vlastným očiam. Bolo to asi v roku 2000, Kobe tiež iba začínal hviezdnu kariéru. Dokonca mi dal aj venovanie: ,Hoss, ty si borec‘,“ prezradil Hossa, ktorý má vzácny dres zarámovaný v pracovni. „Hoci sme sa osobne nikdy nestretli, jeho odchod je veľkou ranou. Odišla veľká osobnosť,“ dodal Hossa.